Ha Magyar Péter évértékelőjét hallgatja, jobb, ha ez is eszébe jut + videó

Mindegy, mit mond Magyar Péter, a Tisza Párt Brüsszel kéréseit hajtaná végre, a magyarok pénze pedig Ukrajnába, az energialobbi és a bankok kezébe kerülne – hívta fel a figyelmet a baloldali párt elnökének évértékelője kapcsán Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője emlékeztetett: a pártelnök kétarcú, a valódi terveit eltitkolja.

2026. 02. 15. 20:02
Magyar Péter minden szépet és jót megígért az évértékelő beszédében, de éppen az alelnöke árulta el, hogy nem árulnak el mindent, mert akkor megbuknak – hívta fel a figyelmet közösségi oldalára feltöltött videójában Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője rámutatott: nem lehet elhinni Magyar Péternek semmit sem abból, amit éppen ígérget, „hiszen tudjuk nagyon jól, hogy a valódi terveit eltitkolja, kétarcú”. 

Deák Dániel szerint nem lehet elhinni Magyar Péternek semmit sem abból, amit éppen ígérget (Fotó: Markovics Gábor)
– A jól hangzó ígérgetések helyett nézzük inkább a valóságot. Amikor Brüsszel éppen azt kéri, akkor a tiszások felveszik az ukrán zászlós pólót és abban tapsikolnak – mondta, majd emlékeztetett: a pártszavazásokon elfogadták, hogy támogatják Ukrajna uniós tagságát, 

Magyar Péter pedig Münchenben szelfizett az összes háborúpárti brüsszeli vezetővel.

Deák Dániel felhívta a figyelmet arra is, hogy Magyar Péter Brüsszel háborús fenyegetését szellemharcnak nevezte, pártjába pedig a globalista nagytőke lobbistáit tette. – Mindegy tehát, hogy mit mond, pontosan tudjuk, hogy mit képvisel. Brüsszel kéréseit hajtanák végre, a magyarok pénze pedig Ukrajnába, illetve az energialobbi és a bankok kezébe kerülne – összegzett a vezető elemző.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: Facebook)


