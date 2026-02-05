Túl hangosnak érzi a reklámokat? – Nem tévedett, jól halotta

Az előző héthez hasonlóan a reklámok hangereje miatt szankcionált egy médiaszolgáltatót a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa –közölte a hatóság kommunikációs igazgatósága.

A médiatanács gyermekmesék korhatár-besorolásának megfelelőségéről is döntött – képünk illusztráció (Fotó: Shutterstock)

A tájékoztatás szerint a médiatanács megállapította, a Tilos Rádiót üzemeltető Tilos Kulturális Alapítvány jogsértést követett el azzal, hogy a 2025. október 13–19-i műsorhetén nem tett közzé elegendő, a helyi közélettel foglalkozó tartalmat, továbbá megszegte a szöveg-zene arányára vonatkozó szerződéses kötelezettségeit is.

A testület a médiaszolgáltatót 60 ezer forint bírsággal sújtotta, és a jogsértés tényéről szóló közlemény közzétételére kötelezte.

Hozzátették, az RTL három alkalommal – 2025. augusztus 16-án, 17-én és szeptember 22-én megsértette a reklám, televíziós vásárlás és műsorelőzetes, valamint azok közzétételét akusztikus módon jelző figyelemfelhívás hangerejére vonatkozó törvényi rendelkezést, emiatt

a testület a M-RTL Zrt.-vel szemben figyelmeztetés jogkövetkezményt alkalmazott.

Állampolgári bejelentések alapján két mesét is vizsgált a médiatanács a klasszifikációs rendelkezések érvényesülése szempontjából a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. médiaszolgáltatásain. Az egyik bejelentés a Csukás Meserádióban 2025. november 5-én 7 óra 30 perctől elhangzott „Iván cárevics és a szürke farkas” című népmesére vonatkozott, míg a másik az M2-n 2025. november 18-án 9 óra 55 perctől közzétett „Peppa malac” című rajzfilmsorozat A veszekedés című epizódjának korhatári besorolása miatt érkezett a testülethez, amely egyik ügyben sem állapított meg jogsértést – írták.

A médiatanács heti üléseinek teljes napirendje megtalálható a testület honlapján, ahogy a határozatai is, a legfrissebb dokumentumok a szükséges hitelesítési és adminisztrációs átfutási idő után lesznek nyilvánosak – áll a közleményben.

