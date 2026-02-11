Hankó Balázs: A magyarok meg fogják nyerni a jövőért folytatott versenyt

– Mi, magyarok nemcsak a jelenért, hanem a jövőért folytatott versenyt is meg akarjuk és meg is fogjuk nyerni, mert megvan bennünk a kreativitás és a tudás, más szóval az innováció – mondta Hankó Balázs a Magyar Nemzeti Bank (MNB) és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) által közösen szervezett Innováció, ami összeköt című budapesti konferencián.
A kulturális és innovációs miniszter kiemelte: Magyarország az innovációs világranglistán a 33. helyen áll.
Eldöntöttük, hogy 2030-ra Európa tíz leginnovatívabb országa legyünk, és a cél, hogy 2040-re a világon az első tíz közé kerüljünk
– fogalmazott.
Hankó Balázs elmondta: a gazdaság gerincét az innovatív vállalatok jelentik, amelyek a GDP kétharmadát, az export 70 százalékát biztosítják és a foglalkoztatás 54 százalékát adják. Az innovatív vállalatok 31 százalékkal többet fizetnek és 58 százalékkal hatékonyabban működnek társaiknál. A kormány célja, hogy 2030-ra minden második kis- és közepes vállalkozás fektessen innovációba, a mostani egyharmadhoz képest.
A tárcavezető megjegyezte:
a tavaly bejegyzett 533 szabadalomból minden harmadik, 160 a megújult egyetemi és kutatóhálózatokhoz kötődik, ami 40 százalékos növekedést jelent.
Hankó Balázs szerint elindult a változás a magyar tudásközpontok és a vállalati szektor összekapcsolódásával.
A miniszter szólt arról, hogy a megújult felsőoktatásnak köszönhetően 12 magyar intézmény szerepel a világ legjobb öt százalékában, három a világ legjobb két százalékában, míg a Semmelweis Egyetem a világ legjobb egy százalékában, és nincs olyan egyetemi szakrangsor, amelyben ne lenne valamelyik magyar egyetem az élen.
A legkiválóbb tudományos publikációk száma 70 százalékkal nőtt, a szabadalmak száma nyolcszorosára, az ebből hasznosított bevételek pedig 30-szorosára nőttek. Az egyetemek megháromszorozták a kutatás-fejlesztési-innovációs bevételeiket, továbbá több nemzetközi együttműködésben konzorciumvezetőként vannak jelen magyar egyetemetek. Példaként az Óbudai Egyetemet és Debreceni Egyetemet hozta fel.
A magyar szakképzés az EU-ban a harmadik legjobb, a magyar diákok az Euroskills szakmai versenyeken az innovációhoz kapcsolódó területeken értek el aranyérmet.
Hankó Balázs szerint a tudomány és az innováció kéz a kézben járnak, a megújult magyar kutatási hálózat teljesítményalapú finanszírozásával növekedhet a szabadalmak száma.
