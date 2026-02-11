innovációhankó balázsegyetem

Hankó Balázs: A magyarok meg fogják nyerni a jövőért folytatott versenyt

Magyarország célja, hogy 2030-ra Európa tíz, 2040-re pedig a világ tíz leginnovatívabb országa közé kerüljön – jelentette ki a kulturális és innovációs miniszter egy konferencián. Hankó Balázs szerint a megnövelt állami források, a sikeres egyetemi modellváltás és a hazai kkv-k digitalizációja jelentik a garanciát arra, hogy az ország ne csak követője, hanem alakítója legyen a jövő technológiáinak.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 11. 16:27
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Mi, magyarok nemcsak a jelenért, hanem a jövőért folytatott versenyt is meg akarjuk és meg is fogjuk nyerni, mert megvan bennünk a kreativitás és a tudás, más szóval az innováció – mondta Hankó Balázs a Magyar Nemzeti Bank (MNB) és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) által közösen szervezett Innováció, ami összeköt című budapesti konferencián.

Budapest, 2026. február 11. Birkner Zoltán, a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) alelnöke, Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke, Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke, Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter és Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és a védelmi iparért felelős államtitkára (b-j) az Innováció, ami összeköt című konferencián az MNB Lámfalussy Konferencia Központjában 2026. február 11-én. A konferenciát a Magyar Nemzeti Bank (MNB) és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) közösen szervezte. MTI/Purger Tamás
Birkner Zoltán, Varga Mihály, Nagy Elek, Hankó Balázs és Szabados Richárd az Innováció, ami összeköt című konferencián (Fotó: MTI/Purger Tamás)

A kulturális és innovációs miniszter kiemelte: Magyarország az innovációs világranglistán a 33. helyen áll.

Eldöntöttük, hogy 2030-ra Európa tíz leginnovatívabb országa legyünk, és a cél, hogy 2040-re a világon az első tíz közé kerüljünk

– fogalmazott.

Hankó Balázs elmondta: a gazdaság gerincét az innovatív vállalatok jelentik, amelyek a GDP kétharmadát, az export 70 százalékát biztosítják és a foglalkoztatás 54 százalékát adják. Az innovatív vállalatok 31 százalékkal többet fizetnek és 58 százalékkal hatékonyabban működnek társaiknál. A kormány célja, hogy 2030-ra minden második kis- és közepes vállalkozás fektessen innovációba, a mostani egyharmadhoz képest.

A tárcavezető megjegyezte:

a tavaly bejegyzett 533 szabadalomból minden harmadik, 160 a megújult egyetemi és kutatóhálózatokhoz kötődik, ami 40 százalékos növekedést jelent.

Hankó Balázs szerint elindult a változás a magyar tudásközpontok és a vállalati szektor összekapcsolódásával.

A miniszter szólt arról, hogy a megújult felsőoktatásnak köszönhetően 12 magyar intézmény szerepel a világ legjobb öt százalékában, három a világ legjobb két százalékában, míg a Semmelweis Egyetem a világ legjobb egy százalékában, és nincs olyan egyetemi szakrangsor, amelyben ne lenne valamelyik magyar egyetem az élen.

A legkiválóbb tudományos publikációk száma 70 százalékkal nőtt, a szabadalmak száma nyolcszorosára, az ebből hasznosított bevételek pedig 30-szorosára nőttek. Az egyetemek megháromszorozták a kutatás-fejlesztési-innovációs bevételeiket, továbbá több nemzetközi együttműködésben konzorciumvezetőként vannak jelen magyar egyetemetek. Példaként az Óbudai Egyetemet és Debreceni Egyetemet hozta fel.

A magyar szakképzés az EU-ban a harmadik legjobb, a magyar diákok az Euroskills szakmai versenyeken az innovációhoz kapcsolódó területeken értek el aranyérmet.

Hankó Balázs szerint a tudomány és az innováció kéz a kézben járnak, a megújult magyar kutatási hálózat teljesítményalapú finanszírozásával növekedhet a szabadalmak száma.

Elmondta: a Krausz Ferenc vezette Élvonal Alapítványtól azt várják, hogy 75 kiváló kutatócsoportot hoz haza, 15 ezer fiatal tehetséggondozását vállalja, és négy-hat startup-vállalkozás jöhet létre.

Több mint 20 ezren vettek részt a Hungarian Startup University programban, és a kormány elmúlt években háromszorosára, 340 milliárd forintra növelte az innováció finanszírozását. A mikrocégektől a nagyvállalatok részére egyetemi együttműködésben biztosítják a pályázati forrásokat. Egymillió lakosra vetítve a kutató-fejlesztők száma két és félszeresére nőtt 2010-hez képest, és a cél 2030-ra, hogy ez az arányszám egymillió lakosra vetítve 9000-re emelkedjen.

Az EU-ban Magyarországon a legalacsonyabb a társasági adó szintje, az innovatív üzleti környezet indexben Közép-Európában a második helyen szerepel – ismertette. A most létrejövő Innováció Koalíció, a tudománynak a pénzügyi-gazdasági élettel való együttműködése lehetővé teszi azt a célt, hogy Magyarország Európa tíz leginnovatívabb országának egyike legyen 2030-ra.

A konferencián Varga Mihály jegybankelnök és Nagy Elek, az MKIK elnöke is beszédet mondott. Az eseményen átadták a Magyar Innovátor védjegyet 70 cégnek, amelyet a most létrehozott Innovációs Koalíció ítél oda.

Borítókép: Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter (Fotó: MTI/Purger Tamás)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekIzrael

Igen, Dani!

Bayer Zsolt avatarja

Ezeket egy dolog tartja össze: a bennünket gyűlölés számukra mámorító mákonya.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu