Hankó Balázs: A magyarok meg fogják nyerni a jövőért folytatott versenyt

– Mi, magyarok nemcsak a jelenért, hanem a jövőért folytatott versenyt is meg akarjuk és meg is fogjuk nyerni, mert megvan bennünk a kreativitás és a tudás, más szóval az innováció – mondta Hankó Balázs a Magyar Nemzeti Bank (MNB) és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) által közösen szervezett Innováció, ami összeköt című budapesti konferencián.

Birkner Zoltán, Varga Mihály, Nagy Elek, Hankó Balázs és Szabados Richárd az Innováció, ami összeköt című konferencián (Fotó: MTI/Purger Tamás)

A kulturális és innovációs miniszter kiemelte: Magyarország az innovációs világranglistán a 33. helyen áll.

Eldöntöttük, hogy 2030-ra Európa tíz leginnovatívabb országa legyünk, és a cél, hogy 2040-re a világon az első tíz közé kerüljünk

– fogalmazott.

Hankó Balázs elmondta: a gazdaság gerincét az innovatív vállalatok jelentik, amelyek a GDP kétharmadát, az export 70 százalékát biztosítják és a foglalkoztatás 54 százalékát adják. Az innovatív vállalatok 31 százalékkal többet fizetnek és 58 százalékkal hatékonyabban működnek társaiknál. A kormány célja, hogy 2030-ra minden második kis- és közepes vállalkozás fektessen innovációba, a mostani egyharmadhoz képest.

A tárcavezető megjegyezte:

a tavaly bejegyzett 533 szabadalomból minden harmadik, 160 a megújult egyetemi és kutatóhálózatokhoz kötődik, ami 40 százalékos növekedést jelent.

Hankó Balázs szerint elindult a változás a magyar tudásközpontok és a vállalati szektor összekapcsolódásával.

A miniszter szólt arról, hogy a megújult felsőoktatásnak köszönhetően 12 magyar intézmény szerepel a világ legjobb öt százalékában, három a világ legjobb két százalékában, míg a Semmelweis Egyetem a világ legjobb egy százalékában, és nincs olyan egyetemi szakrangsor, amelyben ne lenne valamelyik magyar egyetem az élen.

A legkiválóbb tudományos publikációk száma 70 százalékkal nőtt, a szabadalmak száma nyolcszorosára, az ebből hasznosított bevételek pedig 30-szorosára nőttek. Az egyetemek megháromszorozták a kutatás-fejlesztési-innovációs bevételeiket, továbbá több nemzetközi együttműködésben konzorciumvezetőként vannak jelen magyar egyetemetek. Példaként az Óbudai Egyetemet és Debreceni Egyetemet hozta fel.

A magyar szakképzés az EU-ban a harmadik legjobb, a magyar diákok az Euroskills szakmai versenyeken az innovációhoz kapcsolódó területeken értek el aranyérmet.

Hankó Balázs szerint a tudomány és az innováció kéz a kézben járnak, a megújult magyar kutatási hálózat teljesítményalapú finanszírozásával növekedhet a szabadalmak száma.