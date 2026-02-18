KormányinfóUkrajnaGulyás Gergely

Holnap Kormányinfó, izgalmas témák várhatóak

Kormányinfót tart csütörtökön 10 órakor Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. A tájékoztatón várhatóan nagy hangsúlyt kapnak a külpolitikai és külgazdasági kérdések, hiszen Szijjártó Péter külügyminiszter ma bejelentette: hazánk leállítja az Ukrajnába irányuló szállítását. A Magyar Nemzet élőben frissülő cikkben közvetíti az eseményt.

Magyar Nemzet
2026. 02. 18. 17:35
Fotó: Purger Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Holnap 10 órakor Kormányinfó – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A csütörtöki esemény most különösen indokolt, hiszen olyan döntés született a mai kormányülésen, amely nemzetközileg is nagy visszhangot kapott: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette, hogy Magyarország leállítja az Ukrajnába irányuló dízel üzemanyag szállítását. 

A tárcavezető rámutatott: Kijev politikai okokból zsarolja Magyarországot, azért, hogy teljesítjük Ukrajna követeléseit, ami szerinte nyílt beavatkozás a magyar választásokba. 

A belpolitikai kérdések mellett tehát várhatóan nagy hangsúlyt fognak kapni a külpolitikai és külgazdasági témák is a Kormányinfón. 

A tájékoztató a megszokottak szerint követhető lesz élőben az M1 csatorna műsorán, a Hír TV adásában és a kormány Facebook-oldalán is. A Magyar Nemzet is élőben frissülő cikkben közvetíti az eseményt.

Borítókép: Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter (Fotó: MTI/Purger Tamás)


