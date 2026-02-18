Holnap Kormányinfó, izgalmas témák várhatóak

Holnap 10 órakor Kormányinfó – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A csütörtöki esemény most különösen indokolt, hiszen olyan döntés született a mai kormányülésen, amely nemzetközileg is nagy visszhangot kapott: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette, hogy Magyarország leállítja az Ukrajnába irányuló dízel üzemanyag szállítását.

A tárcavezető rámutatott: Kijev politikai okokból zsarolja Magyarországot, azért, hogy teljesítjük Ukrajna követeléseit, ami szerinte nyílt beavatkozás a magyar választásokba.

A belpolitikai kérdések mellett tehát várhatóan nagy hangsúlyt fognak kapni a külpolitikai és külgazdasági témák is a Kormányinfón.

A tájékoztató a megszokottak szerint követhető lesz élőben az M1 csatorna műsorán, a Hír TV adásában és a kormány Facebook-oldalán is. A Magyar Nemzet is élőben frissülő cikkben közvetíti az eseményt.