Szombaton még tavasz, hétfőn megint tél

Délelőtt elsősorban északon, majd délutántól az ország más részein is egyre vastagabb felhőzetre számíthatunk. Estig számottevő csapadék nem várható – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Szombat délutáni időjárás (Forrás: HungaroMet)

A szél délkeletiről keletire fordul, estétől pedig északias irányból élénkül meg.

A csúcshőmérséklet többnyire 10–15 fok között alakul, északkeleten ennél néhány fokkal hűvösebb lehet. Késő estére 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet.

A légköri változások most nem terhelik meg jelentősen a szervezetet, ugyanakkor a hajnali fagy és a párás levegő felerősítheti a krónikus ízületi betegek panaszait. A reggeli alapos átmozgatás enyhítheti a tüneteket. A párásság a légúti betegeknek sem kedvez, ráadásul a nedves időben könnyebben terjednek a cseppfertőzéssel terjedő vírusok, ezért kiemelten fontos a higiénia – olvasható a Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzésében.

Az elkövetkező napokban visszatér a hideg

Vasárnap egy mediterrán ciklon hátoldalán markáns lehűlés éri el az országot. Az északi, helyenként viharos szél egyre hidegebb levegőt sodor fölénk, így a hőmérséklet napközben nem emelkedik, hanem fokozatosan csökken. Az eső többfelé havas esőbe vált, keleten havazás is kialakulhat, miközben a Dunántúlon több helyen kisüt a nap. Reggel még 5 fok körül, délután már csupán 2 fok várható – írja a Köpönyeg.

Hétfőn a Duna–Tisza közén eleinte hószállingózás fordulhat elő, majd nyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet, és főként a Dunántúlon gyenge havazás sem kizárt. Reggel mínusz 5 fok körül alakul a hőmérséklet, délután mindössze 1 fokig melegszik a levegő – átmenetileg visszatér a tél.

Kedden többnyire erősen felhős idő várható, számottevő csapadék csak elszórtan lehet. Enyhülés kezdődik, a csúcshőmérséklet 5 fok körül alakul.

Szerdán is felhős marad az ég, helyenként eső, zápor előfordulhat. Az északnyugati szél megerősödik. A hajnali minimumok -6 és 0, a nappali maximumok 5 és 10 fok között alakulnak.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: MW/Szakony Attila)