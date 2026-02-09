Rendkívüli

esőidőjáráshavas esőszél

Még mindig havazhat, de délután akár 11 fok is lehet + videó

Többnyire felhős időre készülhetünk, de az ország nagy részén időnként felszakadozhat a felhőzet. Helyenként eső, zápor is előfordulhat, az Északi-középhegység térségében pedig havas eső vagy kisebb havazás sem kizárt.

Magyar Nemzet
2026. 02. 09. 6:45
Összességében erősen felhős, borongós idő várható, ugyanakkor a Nyugat-Dunántúl kivételével hosszabb-rövidebb időre több helyen is kisüthet a nap. A látási viszonyok országszerte javulnak – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Hétfő délutáni időjárás (Forrás: HungaroMet)

Elszórtan esőre, záporra is számítani lehet, az Északi-középhegységben pedig havas eső, sőt gyenge

havazás is előfordulhat.

A keleties irányú szél több helyen megélénkül.

A hőmérséklet a kora délutáni órákban 4 és 11 fok között alakul, késő estére pedig 0 és 6 fok közé hűl a levegő.

A légköri változások összességében nem terhelik meg jelentősen a szervezetet, a hajnali fagy és a párás levegő azonban felerősítheti a krónikus ízületi betegek panaszait.

A reggeli alapos átmozgatás enyhítheti a tüneteket. A párás idő a krónikus légúti betegek számára sem kedvező, ráadásul ilyenkor

könnyebben terjednek a cseppfertőzéssel átadható vírusok,

ezért különösen fontos a fokozott higiénia – olvasható a Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzésében.

 

Milyen idő lesz a következő napokban?

Kedden északkeleten borult időre kell készülni, gyenge esővel, havas esővel, a hegyekben hószállingózással. Az ország többi részén erősen felhős lesz az ég, kevés napsütéssel, néhol záporral. A délkeleti szél több helyen megélénkül. A hőmérséklet reggel 0 fok körül, délután nagyjából 5 fok körül alakul.

Szerdán országszerte beborul az ég, és sokfelé várható eső. Enyhébb levegő érkezik, a csúcshőmérséklet 5 és 11 fok között valószínű. A délnyugati szél többfelé élénk lesz.

Csütörtökön a reggeli ködfoltok feloszlása után délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet, és egyre több helyen alakulhat ki eső, zápor. Eleinte a délnyugati, majd az északnyugati szél erősödhet meg.

A hőmérséklet 11 fok körül tetőzik

– írja a Köpönyeg.

Pénteken átmenetileg csökken a felhőzet, főként délután süthet ki hosszabb időre a nap, de elszórtan még kialakulhat zápor. A maximum-hőmérséklet 10 fok körül várható.

