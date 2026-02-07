Jéggé dermedve a világ tetején

Január elseje van, reggel fél hét. Nézem az ablakpárkányon elhelyezett hőmérőt, mínusz 33 fokot mutat. Ez még itt, Norvégia tetején is szokatlanul hideg időjárás ebben az évszakban. Ami ennél jobb hír, hogy a fák ágai is mozdulatlanságba dermedve várják a soha el nem érkező napkeltét. Tehát nem fúj a szél. Ha fújna, a mínusz 33 fok odakint elviselhetetlen lenne. Így azonban van esély, hogy nem marad el a hetek óta tervezett hótalpas túra Finnországban, Lappföld északi részén.

Finnország legészakibb pontja, ahol a Tana folyó kanyarog. Fotó: Lantos Gábor

Finnország megmutatja zord arcát

Magamra rángatom a ruhákat, az aláöltözetet, a meleg és még melegebb zoknit. Most majd meglátjuk, mit ér az odahaza mínusz 40 fokig hitelesített síruha. Felül biztosan nem fogok fázni, mert az Észtországban megvett gyapjúpulóver olyan meleg, ami ebben az extrém időjárásban is megvéd. A kocsi pöccintésre felbrummog, de kell neki félóra, míg magához tér. A telihold fénye ragyogja be a tájat, odafent hunyorognak a csillagok. Már a norvég–finn határ felé gurulunk, amikor csipogni kezd a telefon. E-mail érkezett, a feladója az a lány, akinek a következő órákban kezébe tesszük az életünket. Petra, az Utsjokiban élő túravezető kedvesen tájékoztat, hogy 2026 első napjának reggele kissé hideg, náluk is mínusz 33 fok van.

Magyaros gondolkodásommal előre látom a rossz hírt: ebben a farkasordító hidegben a kirándulás elmarad.

Ám erről – szerencsére – egyetlen szó sincs a levélben. Sőt, azt írja, ha kell, ad pótfelszerelést. A megadott időben és helyen vár bennünket.

Egy órán át autózunk, miközben a távolban megkezdődik a derengés. Észak kékes fénye misztikussá varázsolja a tájat. Balra tőlünk a Tana folyó kanyarog, nem messze ide jégút kezdődik, amelyen most csak gyalogosan lehet átkelni a szemközti faluba, Polmakba. Jobbra a végtelen és érintetlen hómezőn rénszarvasok tűnnek fel. Bánatosan túrják a havat, zuzmót, élelmet keresve. Orruk szinte beletörik a hó alatti jégpáncélba. Egy héttel ezelőtt még plusz 4 fokot mutatott a hőmérő és az eső esett. Majd az extrém hidegbetörés következtében a víz jéggé fagyott és erre esett rá a hó. A szarvasok számára ez a legnehezebb helyzet, mert nem tudják áttörni a hó alatt hosszan elterülő jeget. A számukra életet adó csenevészek és törpecserjék is jéggé fagytak.