Ez még nem tavasz: sok lesz a napsütés, de van, ahol a hó is eshet

A mai napon gomolyfelhős, napos időre készülhetünk. A keleti és északkeleti területeken időnként jobban összeállhatnak a gomolyfelhők, ezeken a tájakon elszórtan zápor, hózápor is előfordulhat.

Magyar Nemzet
2026. 02. 18. 6:26
Fotó: Mészáros János
Szerdán gomolyfelhős, napos időre készülhetünk. A keleti és északkeleti területeken időnként jobban összeállhatnak a gomolyfelhők, ezeken a tájakon elszórtan zápor, hózápor is előfordulhat – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Szerda délutáni időjárás (Forrás: HungaroMet)

Az északnyugati szél a Sopron–Szeged tengely tágabb sávjában egyre több helyen megélénkül, helyenként meg is erősödik. Késő délutántól azonban a légmozgás délies irányba fordul, és fokozatosan mérséklődik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 10 fok között alakul, estére pedig -3 és +2 fok közé csökken a hőmérséklet.

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek – olvasható a Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzésében.

Így alakul a hétvége

Csütörtökön erősen felhős, borult időre van kilátás, és országszerte jelentős mennyiségű csapadék érkezhet. A legtöbb helyen eső várható, az Északi-középhegység térségében azonban havazás is előfordulhat, estétől pedig északnyugaton is egyre nagyobb eséllyel vált át hóba a csapadék. Délutánra megerősödik az északnyugati szél. A hőmérséklet délelőtt még 6 fok körül alakul, majd kora estére 1 fok közelébe süllyed – írja a Köpönyeg.

Pénteken a hajnali, reggeli órákban többfelé átválthat a csapadék havazásba, így egyre több helyen számíthatunk hóesésre. Napközben északnyugat felől szakadozni kezd a felhőzet, ugyanakkor a szél sokfelé viharossá fokozódik. A magasabban fekvő területeken a hófúvás sem kizárt. A nappali csúcshőmérséklet 2–3 fok körül alakul.

Szombaton hosszabb-rövidebb napos időszakokkal indul a nap, majd a délután második felében ismét megnövekszik a felhőzet. Estétől vegyes halmazállapotú csapadék is előfordulhat. 

Reggel országszerte fagypont alatti értékek várhatók, délután pedig mindössze 2 fok köré emelkedik a hőmérséklet.

Vasárnap többnyire erősen felhős lesz az ég, de délután átmenetileg hosszabb-rövidebb napos időszakok is kialakulhatnak. A nap első felében elszórtan vegyes csapadék fordulhat elő. A nyugati szél élénk, időnként erős marad. A délutáni órákban 2 és 8 fok közötti maximumokra van kilátás.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: MW)


