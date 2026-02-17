ónos esőfelhőzetcsapadék

Az még hagyján, hogy nem jön a tavasz, de ónos eső is eshet

Erősen felhős, borult idővel indul a nap, a Dunántúlon még vegyes csapadék és átmeneti ónos eső is előfordulhat. Délutántól azonban nyugat felől egyre több helyen felszakadozik a felhőzet.

Magyar Nemzet
2026. 02. 17. 6:24
Erősen felhős, többfelé borult idő várható, majd délutántól nyugat felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és egyre nagyobb területen csökken a borultság – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Kedd délutáni időjárás (Forrás: HungaroMet)

A délelőtt első felében a Dunántúlon még előfordulhat vegyes csapadék, helyenként átmeneti ónos eső sem kizárt. A déli óráktól már csak elszórtan alakulhat ki egy-egy zápor.

A szél északira, északnyugatira fordul, többfelé megélénkül, néhol meg is erősödhet. 

A csúcshőmérséklet délután 3 és 8 fok között alakul, késő estére pedig -2 és +3 fok közé hűl a levegő.

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek – olvasható a Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzésében.

Csütörtöktől havazás is lehet

Szerdán a nap első felében változóan felhős lesz az ég, majd akár több órára is kisüthet a nap. Estére délnyugat felől ismét megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Az északnyugati szél kezdetben még erős marad. A csúcshőmérséklet 4 és 9 fok között alakul – írja a Köpönyeg.

Csütörtökön erősen megnövekszik a felhőzet, többfelé számíthatunk jelentős csapadékra. Az ország nagy részén eső várható, ugyanakkor az Északi-középhegység térségében, estétől pedig északnyugaton havazásba válthat a csapadék. Délutántól megerősödik az északnyugati szél. Délelőtt még 6 fok körül alakul a hőmérséklet, délutánra azonban 1 fok közelébe hűl a levegő.

Pénteken hajnalban egyre több helyen válthat át a csapadék hóba, így többfelé havazásra készülhetünk. 

Napközben északnyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, ugyanakkor a viharossá erősödő szél helyenként hófúvást is okozhat. A hőmérséklet mindössze 1 fok körül alakul.

Szombaton többórás napsütés ígérkezik, csak estefelé növekedhet meg ismét a felhőzet. Reggel országszerte fagy várható, délután is csupán 2 fok köré emelkedik a hőmérséklet.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: MW)


Belföldi híreink

Külföldi híreink

