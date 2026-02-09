Tarol az influenza, látogatási tilalmat rendeltek el a tatabányai kórházban

A Szent Borbála Kórház a közösségi oldalán tette közzé a tájékoztatást, miszerint a felső légúti megbetegedések számának növekedése miatt február 10-től visszavonásig látogatási tilalom lép életbe a fekvőbeteg-osztályokon.
Az egészségügyi intézmény közölte, hogy az intézkedést a betegek és az egészségügyi dolgozók védelme érdekében hozták.
A tilalom ideje alatt a beteg mellett tartózkodni csak a következő esetekben lehetséges:
- végstádiumú vagy súlyos állapotú betegek,
- kiskorúak szülei vagy törvényes képviselői,
- vajúdó és szülő nők által megjelölt személy,
- illetve olyan betegek esetén, akik folyamatos segítségre szorulnak vagy krízishelyzetben vannak.
Arra is felhívták a figyelmet, hogy a látogatási tilalom ideje alatt minden betegellátási területen és váróban kötelező az orrot és szájat eltakaró maszk viselése.
A tilalommal kapcsolatosan bővebb információk a kórház honlapján érhetőek el.
