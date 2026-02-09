látogatási tilalomszent borbála kórházinfluenzabeteg

Tarol az influenza, látogatási tilalmat rendeltek el a tatabányai kórházban

Az influenzás megbetegedések számának növekedése miatt látogatási tilalmat rendeltek el a tatabányai Szent Borbála Kórházban. A szigorítás február 10-től, keddtől lép életbe.

2026. 02. 09.
Fotó: Réka
A Szent Borbála Kórház a közösségi oldalán tette közzé a tájékoztatást, miszerint a felső légúti megbetegedések számának növekedése miatt február 10-től visszavonásig látogatási tilalom lép életbe a fekvőbeteg-osztályokon. 

Different flu medications with garlic on table against sick woman at home, closeup
Rengeteg az influenzás beteg Fotó: Illusztráció / Shutterstock

Az egészségügyi intézmény közölte, hogy az intézkedést a betegek és az egészségügyi dolgozók védelme érdekében hozták.

A tilalom ideje alatt a beteg mellett tartózkodni csak a következő esetekben lehetséges: 

  • végstádiumú vagy súlyos állapotú betegek, 
  • kiskorúak szülei vagy törvényes képviselői, 
  • vajúdó és szülő nők által megjelölt személy, 
  • illetve olyan betegek esetén, akik folyamatos segítségre szorulnak vagy krízishelyzetben vannak.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy a látogatási tilalom ideje alatt minden betegellátási területen és váróban kötelező az orrot és szájat eltakaró maszk viselése. 

A tilalommal kapcsolatosan bővebb információk a kórház honlapján érhetőek el. 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Facebook)


