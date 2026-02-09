Tarol az influenza, látogatási tilalmat rendeltek el a tatabányai kórházban

A Szent Borbála Kórház a közösségi oldalán tette közzé a tájékoztatást, miszerint a felső légúti megbetegedések számának növekedése miatt február 10-től visszavonásig látogatási tilalom lép életbe a fekvőbeteg-osztályokon.

Rengeteg az influenzás beteg Fotó: Illusztráció / Shutterstock

Az egészségügyi intézmény közölte, hogy az intézkedést a betegek és az egészségügyi dolgozók védelme érdekében hozták.

A tilalom ideje alatt a beteg mellett tartózkodni csak a következő esetekben lehetséges:

végstádiumú vagy súlyos állapotú betegek,

kiskorúak szülei vagy törvényes képviselői,

vajúdó és szülő nők által megjelölt személy,

illetve olyan betegek esetén, akik folyamatos segítségre szorulnak vagy krízishelyzetben vannak.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy a látogatási tilalom ideje alatt minden betegellátási területen és váróban kötelező az orrot és szájat eltakaró maszk viselése.

A tilalommal kapcsolatosan bővebb információk a kórház honlapján érhetőek el.