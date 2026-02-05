Nagy lehet a baj, újabb kórházban rendeltek el látogatási tilalmat

A látogatási tilalom visszavonásig érvényes, a látogatást kivételes esetben az osztályvezető főorvos vagy a kezelőorvos engedélyezheti. A betegeknek szánt csomagokat az intézmények főportáin adhatják le a hozzátartozók.

Kedden a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ közölte, hogy az összes klinikán látogatási tilalmat vezetnek be.