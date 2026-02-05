tilalomkórházlátogatási tilalom

Nagy lehet a baj, újabb kórházban rendeltek el látogatási tilalmat

Plusz az összes telephelyen.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 05. 17:20
illusztráció Fotó: Mónus Márton Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Péntektől látogatási tilalmat rendeltek el a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktatókórház valamennyi telephelyén – közölte csütörtökön a székesfehérvári önkormányzat.

A látogatási tilalom visszavonásig érvényes, a látogatást kivételes esetben az osztályvezető főorvos vagy a kezelőorvos engedélyezheti. A betegeknek szánt csomagokat az intézmények főportáin adhatják le a hozzátartozók.

Kedden a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ közölte, hogy az összes klinikán látogatási tilalmat vezetnek be. 

Közben a Magyar Nemzet arról is beszámolt, hogy öt bölcsődét, kilenc óvodát, tizenegy általános iskolát és három idősek otthonát tarolt le az influenza idehaza egy hét alatt. Erről bővebben ide kattintva olvashat. 

 

