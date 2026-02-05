Péntektől látogatási tilalmat rendeltek el a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktatókórház valamennyi telephelyén – közölte csütörtökön a székesfehérvári önkormányzat.
Nagy lehet a baj, újabb kórházban rendeltek el látogatási tilalmat
Plusz az összes telephelyen.
A látogatási tilalom visszavonásig érvényes, a látogatást kivételes esetben az osztályvezető főorvos vagy a kezelőorvos engedélyezheti. A betegeknek szánt csomagokat az intézmények főportáin adhatják le a hozzátartozók.
Kedden a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ közölte, hogy az összes klinikán látogatási tilalmat vezetnek be.
Közben a Magyar Nemzet arról is beszámolt, hogy öt bölcsődét, kilenc óvodát, tizenegy általános iskolát és három idősek otthonát tarolt le az influenza idehaza egy hét alatt. Erről bővebben ide kattintva olvashat.
