jake paulvitézy dávidpodmaniczky mozgalomolimpia

Jake Paul mellett bukkant fel Vitézy Dávid

A közlekedést és a vonatokat kicsit maga mögött hagyva, váratlan helyen bukkant fel Vitézy Dávid.

Gábor Márton
2026. 02. 11. 20:45
Jake Paul élete legnehezebb, egyben legjövedelmezőbb meccsére készül Joshua ellen december 19-én Fotó: PATRICK T. FALLON Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Eurosport közösségi oldalán közzétett, rövid Reels-videó tanúsága szerint Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője élőben, közvetlenül Jake Paul amerikai ökölvívó mellett követi a téli olimpiát. 

Jake Paul sem bírt könnyeivel menyasszonya, Jutta Leerdam sikere láttán, megszületett a milánói–cortinai téli olimpia első holland aranyérme
Fotó: AFP/Daniel Munoz

Vitézy láthatóan a telefonjával készített éppen felvételeket, miközben Jutta Leerdam holland gyorskorcsolyázó, aki Jake Paul, barátnője is egyben, éppen megnyeri az olimpiát. A felvételeken pedig jól látható a Vitézytől karnyújtásnyira szurkoló Jake Paul örömmámora is. 

A téli olimpián való részvételéről mostanáig a frakcióvezető nem posztolt a közösségi oldalán, az elmúlt napokban Rákosrendező megvásárlásával, a BKK-rendészettel és a kátyúhelyzettel kapcsolatban osztott meg bejegyzéseket. 

Forrás: Eurosport.de

Borítókép: Jake Paul (Forrás: AFP)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekIzrael

Igen, Dani!

Bayer Zsolt avatarja

Ezeket egy dolog tartja össze: a bennünket gyűlölés számukra mámorító mákonya.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu