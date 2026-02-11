Jake Paul mellett bukkant fel Vitézy Dávid

Az Eurosport közösségi oldalán közzétett, rövid Reels-videó tanúsága szerint Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője élőben, közvetlenül Jake Paul amerikai ökölvívó mellett követi a téli olimpiát.
Vitézy láthatóan a telefonjával készített éppen felvételeket, miközben Jutta Leerdam holland gyorskorcsolyázó, aki Jake Paul, barátnője is egyben, éppen megnyeri az olimpiát. A felvételeken pedig jól látható a Vitézytől karnyújtásnyira szurkoló Jake Paul örömmámora is.
A téli olimpián való részvételéről mostanáig a frakcióvezető nem posztolt a közösségi oldalán, az elmúlt napokban Rákosrendező megvásárlásával, a BKK-rendészettel és a kátyúhelyzettel kapcsolatban osztott meg bejegyzéseket.
