Jake Paul mellett bukkant fel Vitézy Dávid

Az Eurosport közösségi oldalán közzétett, rövid Reels-videó tanúsága szerint Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője élőben, közvetlenül Jake Paul amerikai ökölvívó mellett követi a téli olimpiát.

Fotó: AFP/Daniel Munoz

Vitézy láthatóan a telefonjával készített éppen felvételeket, miközben Jutta Leerdam holland gyorskorcsolyázó, aki Jake Paul, barátnője is egyben, éppen megnyeri az olimpiát. A felvételeken pedig jól látható a Vitézytől karnyújtásnyira szurkoló Jake Paul örömmámora is.

A téli olimpián való részvételéről mostanáig a frakcióvezető nem posztolt a közösségi oldalán, az elmúlt napokban Rákosrendező megvásárlásával, a BKK-rendészettel és a kátyúhelyzettel kapcsolatban osztott meg bejegyzéseket.