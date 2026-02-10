Rendkívüli

Az összes kislányt molesztálta a borsodi férfi, akivel egy lakásban élt

A sajátját és nem csak a sajátját.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2026. 02. 10. 15:09
child,hand,abuse
illusztráció Forrás: Pexels
Vádat emelt egy férfi ellen szexuális kényszerítés bűntette és más bűncselekmények miatt a Miskolci Járási Ügyészség. Az elkövető a saját kiskorú lányát és a lakásukban velük élő család kiskorú lányát is szexuálisan molesztálta.

A vádirat szerint a vádlott 2019 szeptembere után a miskolci lakásukban a 12. életévét betöltött lányát szexuálisan molesztálta. Lánya 14 éves korát követően a simogatások és fogdosások oly mértékben rendszeressé váltak, hogy hetente többször történtek. A sértett jelezte a vádlottnak, hogy hagyja békén, igyekezett ellökni magától, de ezt a férfi figyelmen kívül hagyta. 

A sértett annyira megelégelte apja viselkedését, hogy 2024. május elején az osztályfőnökének beszámolt a történésekről, aki értesítette a hatóságokat.

2015-ben egy család költözött a vádlott lakásába, ahol közösen laktak. A férfi a család 13 éves lányához szexuálisan vonzódott, őt naponta többször molesztálta szexuálisan. A sértett többször kifejezte nemtetszését, de ez a vádlottat nem tartotta vissza.

Az ügyészség a büntetlen előéletű, letartóztatásban lévő vádlottal szemben börtönbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott azzal, hogy nem bocsátható feltételes szabadságra. Az ügyészség indítványozta végleges hatályú eltiltását bármely olyan foglalkozás gyakorlásától, amelyben tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel kerülne kapcsolatba.

 

