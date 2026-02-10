Az összes kislányt molesztálta a borsodi férfi, akivel egy lakásban élt

A vádirat szerint a vádlott 2019 szeptembere után a miskolci lakásukban a 12. életévét betöltött lányát szexuálisan molesztálta. Lánya 14 éves korát követően a simogatások és fogdosások oly mértékben rendszeressé váltak, hogy hetente többször történtek. A sértett jelezte a vádlottnak, hogy hagyja békén, igyekezett ellökni magától, de ezt a férfi figyelmen kívül hagyta.

A sértett annyira megelégelte apja viselkedését, hogy 2024. május elején az osztályfőnökének beszámolt a történésekről, aki értesítette a hatóságokat.