„Shell kapitány és a benzinkutas környezetvédő” – Debrecen polgármestere görbe tükröt tartott a tiszásoknak

A Tisza Párt két politikusa, Tárkányi Zsolt és Kapitány István csütörtökön vonattal utaztak Debrecenbe. Ahogy arról lapunk beszámolt, Gulyás Gergely Kristóf, a kormánypártok fővárosi képviselője a közösségi oldalára feltöltött videójában elmondta, hogy mit hallott a két tiszás beszélgetéséből.

Tárkányi Zsolt és Kapitány István (Forrás: Facebook/Kapitány István)

Most pedig Papp László, Debrecen polgármestere reagált a tiszás politikusok ténykedésére a cívisvárosban. A városvezető emlékeztetett, hogy Kapitány István a világ legkörnyezetszennyezőbb iparágának, az olajiparnak az egyik globális vezetője volt.

Egy igazi olajbáró, aki eljön Debrecenbe, beleáll az akkumulátorgyártásba, és kioktat bennünket környezetvédelemből. Nyilván fogalma sincs arról, hogy mi történik a városban iparfejlesztés és iparbiztonság terén

– vélekedett.

Ugyanakkor Papp László nem csodálkozik Kapitány István támadásán az akkumulátorgyár ellen:

hiszen ha több elektromos autó, akkor kevesebb benzin és gázolaj.

Majd megjegyezte, hogy a mikepércsi anyák vezette környezetvédő egyesületet– amelyik korábban rendre támadta a debreceni akkumulátorgyárat – az a Kozma Éva vezeti, aki benzinkutakat üzemeltet.

Shell kapitány és a benzinkutas környezetvédő majd irányt szab a gazdaságnak és a környezetvédelemnek. A kis magyar abszurd! Ehhez tényleg csak gratulálni lehet

– jegyezte meg Papp László.

A polgármester kiemelte, hogy ezt abban a városban teszik, ami a jövő Magyarországának egyik legnagyobb gazdasági centruma. Továbbá Debrecen az európai elektromobilitás központjává vált. Felhívta a figyelmet, hogy a város nagy utat tett meg és hatalmas eredménynek tekintik, hogy a kontinens legsikeresebb elektromos autóját Debrecenben gyártják. Megjegyezte azt is, hogy a BMW Debrecenben tisztán elektromos autókat gyárt, amihez szükséges az akkumulátor. Szerinte ezt egy gazdasági és energetikai szakembernek talán illene tudnia.

Ha ez sem megy, akkor nem kellene erőltetni ezt a közszolgálatot! Arról nem is beszélve, hogy sok ezer debreceni és környékbeli dolgozik ezekben az üzemekben, nem kellene az egzisztenciájukkal játszadozni

– tette hozzá.