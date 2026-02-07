Orbán Viktorcsülökebéd

Kései ebéd a Rábaközben: Orbán Viktor csülköt evett Vitnyéden

Egy egyszerű, hangulatos pillanatot osztott meg közösségi oldalán a kormányfő, aki a Kantár fogadóban költötte el estebédjét.

2026. 02. 07. 17:55
A szombathelyi háborúellenes gyűlés után újabb állomásról jelentkezett be közösségi oldalán a miniszterelnök.

Orbán Viktor a háborúellenes gyűlésen (Fotó: Mirkó István)

A megosztott fotó tanúsága szerint Orbán Viktor a vitnyédi Kantár fogadóban fogyasztja estebédjét. 

A legjobb csülök

 – írta a fotóhoz Orbán Viktor. 

Ahogy arról lapunk is beszámolt, újabb állomásához érkezett a digitális polgári körök háborúellenes gyűlése. Ezúttal Szombathelyen gyűltek össze a DPK tagjai. Az eseményen Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott, illetve válaszolt a gyűlés résztvevőinek kérdéseire. A miniszterelnök bejelentette, két hét múlva, a Béketanács ülésén ismét találkozik az amerikai elnökkel Washingtonban.

Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Facebook)


