Kései ebéd a Rábaközben: Orbán Viktor csülköt evett Vitnyéden

A szombathelyi háborúellenes gyűlés után újabb állomásról jelentkezett be közösségi oldalán a miniszterelnök.

Orbán Viktor a háborúellenes gyűlésen (Fotó: Mirkó István)

A megosztott fotó tanúsága szerint Orbán Viktor a vitnyédi Kantár fogadóban fogyasztja estebédjét.

A legjobb csülök

– írta a fotóhoz Orbán Viktor.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, újabb állomásához érkezett a digitális polgári körök háborúellenes gyűlése. Ezúttal Szombathelyen gyűltek össze a DPK tagjai. Az eseményen Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott, illetve válaszolt a gyűlés résztvevőinek kérdéseire. A miniszterelnök bejelentette, két hét múlva, a Béketanács ülésén ismét találkozik az amerikai elnökkel Washingtonban.