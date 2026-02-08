Kilenc hét van még hátra a választásokig, egy furcsa dolog figyelhető meg a balos közvélemény-kutatóknál

– Még kilenc hét van hátra a választási kampányból, s az elmúlt napokban a Fidesz több fronton is erősödött – írja Mráz Ágoston Sámuel. A Nézőpont Intézet vezetője aláhúzta: a Tisza-közeli közvélemény-kutatók sem zárják ki már a Fidesz győzelmét. Nagy csata zajlik a közvélemény-kutatók között a valóság leírására, s mintha a Tisza-közeliek éreznék, egyre tarthatatlanabb a 12–16 százalékos állítólagos Tisza-előnyről szóló prognózisuk.

Magyar Péter és Manfred Weber. Fotó: Csudai Sándor

– Ezért említenek egyre többször „enyhítő körülményeket”. Róna Dániel odáig jutott, hogy miközben intézete 16 százalékos előnyt publikált a „biztos választók” bázisán a Tiszának, jelezte, hogy elképzelhetőnek tartja a Fidesz győzelmét is. Érthető, hogy egyre nagyobb a közvélemény-kutatásokkal szembeni ellenérzés a közvéleményben.

– Ahhoz, hogy egy kutatás minőségi legyen, rengeteg dolognak kell megfelelnie. Az adatfelvétel minősége, a teljes sokaságot reprezentáló minta megfelelő összetétele, az irányított kérdések elkerülése a beugró feltételek, de a feladat még ennél is nehezebb – sorolta a Nézőpont Intézet elemzője hangsúlyozta: csak az országos listás eredmény felméréséhez meg kell tudni határozni az aktív és még mozgósítható választópolgárok számát, azok bevallott pártpreferenciáját, valamint be kell azonosítani az aktív, de bizonytalan vagy rejtőzködő preferenciájú választópolgárok számát is.

– A Tisza-program mögött egy megszorítócsomag képe sejlik fel, amely a 2026-os választás egyik fontos témája lett. Orbán Viktor hangsúlyozta a héten is, hogy 2027-es, legfeljebb ötszázalékos költségvetési hiánnyal minden intézkedése (14. havi nyugdíjtól a családbarát lépéseken át az Otthon startig) fenntartható.

Ezzel szemben a Tisza Párt az euróbevezetés csábítónak vélt céljával lényegében egy megszorítócsomagot jelentett be, 2030-ig bevallottan is a kötelező három százalék alá vinnék a hiányt

– idézte fel Mráz Ágoston. Az elemző rámutatott, hogy természetesen megszorító intézkedéseket nem tartalmaz Magyar Péter hivatalos programja, csak közpénzköltési javaslatokat, éppen ezért az igazán érdekes benne az, ami kimaradt.