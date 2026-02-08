Nézőpont IntézetTisza PártMráz Ágoston Sámuel

Kilenc hét van még hátra a választásokig, egy furcsa dolog figyelhető meg a balos közvélemény-kutatóknál

Természetesen megszorító intézkedéseket nem tartalmaz Magyar Péter hivatalos programja, csak közpénzköltési javaslatokat, éppen ezért az igazán érdekes benne az, ami kimaradt – véli Mráz Ágoston Sámuel.

2026. 02. 08. 14:45
Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője
Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Még kilenc hét van hátra a választási kampányból, s az elmúlt napokban a Fidesz több fronton is erősödött – írja Mráz Ágoston Sámuel. A Nézőpont Intézet vezetője aláhúzta: a Tisza-közeli közvélemény-kutatók sem zárják ki már a Fidesz győzelmét. Nagy csata zajlik a közvélemény-kutatók között a valóság leírására, s mintha a Tisza-közeliek éreznék, egyre tarthatatlanabb a 12–16 százalékos állítólagos Tisza-előnyről szóló prognózisuk.

20241008-09 Strasbourg A Magyar uniós elnökség programja az Európai Parlamentben. Fotó: Csudai Sándor (CSS) MW képen: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője, Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke
Magyar Péter és Manfred Weber. Fotó: Csudai Sándor

– Ezért említenek egyre többször „enyhítő körülményeket”. Róna Dániel odáig jutott, hogy miközben intézete 16 százalékos előnyt publikált a „biztos választók” bázisán a Tiszának, jelezte, hogy elképzelhetőnek tartja a Fidesz győzelmét is. Érthető, hogy egyre nagyobb a közvélemény-kutatásokkal szembeni ellenérzés a közvéleményben. 

– Ahhoz, hogy egy kutatás minőségi legyen, rengeteg dolognak kell megfelelnie. Az adatfelvétel minősége, a teljes sokaságot reprezentáló minta megfelelő összetétele, az irányított kérdések elkerülése a beugró feltételek, de a feladat még ennél is nehezebb – sorolta a Nézőpont Intézet elemzője hangsúlyozta: csak az országos listás eredmény felméréséhez meg kell tudni határozni az aktív és még mozgósítható választópolgárok számát, azok bevallott pártpreferenciáját, valamint be kell azonosítani az aktív, de bizonytalan vagy rejtőzködő preferenciájú választópolgárok számát is.

– A Tisza-program mögött egy megszorítócsomag képe sejlik fel, amely a 2026-os választás egyik fontos témája lett. Orbán Viktor hangsúlyozta a héten is, hogy 2027-es, legfeljebb ötszázalékos költségvetési hiánnyal minden intézkedése (14. havi nyugdíjtól a családbarát lépéseken át az Otthon startig) fenntartható. 

Ezzel szemben a Tisza Párt az euróbevezetés csábítónak vélt céljával lényegében egy megszorítócsomagot jelentett be, 2030-ig bevallottan is a kötelező három százalék alá vinnék a hiányt

– idézte fel Mráz Ágoston. Az elemző rámutatott, hogy természetesen megszorító intézkedéseket nem tartalmaz Magyar Péter hivatalos programja, csak közpénzköltési javaslatokat, éppen ezért az igazán érdekes benne az, ami kimaradt.

– Az Indexen publikált, a Tiszából kiugrott szakértő által megerősített elképzelések újra a figyelem középpontjába kerülhetnek. Megszorítás (hiánycsökkentés) ugyanis nincs megszorító intézkedések nélkül. A Tisza eddig a magyar gazdaság válságáról, sőt összeomlásáról beszélt, ami érthető egy protestpárt esetében. Úgy tűnik azonban, lábon lőtte magát, amikor a szokásos felháborodása helyett tervezett intézkedéseire irányította a figyelmet – hangsúlyozta. Mráz azt is előrevetítette, hogy a Tisza-arcok még árthatnak is a Tisza imázsának. A program hiánya mellett a one man show kritikája volt a másik, amelyet hatástalanítani akart Magyar Péter. Könnyen meglehet, hogy ez a lépése is a kívánatossal ellentétes hatást vált majd ki.

– Egy bankadóellenes bankár (Kármán András), egy Ukrajna-párti külügyes (Orbán Anita) és egy drágább gáz vásárlását ígérő, az eladó cégben részvényes energetikai szakember, aki az energiaárak növekedésével gazdagodott, azaz hadimilliomos (Kapitány István) mind-mind melléfogásnak tűnik. 

Hiába okos, szép vagy kedves egy ember, a politikában minden személyi választásnak üzenete van.

Magyar Péter miniszterjelöltjei azt üzenik, hogy Brüsszel és a multik, a külföldi nagytőke érdekében cselekedne a kormánya – értékelt az elemző. 

Borítókép: Mráz Ágoston Sámuel (Fotó: MTI)
 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekfrancesca

Lehet, hogy ez a pszichopata ebben is hazudik?

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu