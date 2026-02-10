donald trumptisza pártválasztásorbán viktoreseményellenzéki szavazók

Kivándorlással fenyegetőznek az ellenzéki szavazók

Tanulnak az amerikai demokratáktól a kormányellenes szavazók: ezúttal azzal fenyegetnek, hogy amennyiben a Fidesz–KDNP megnyeri a választásokat, kivándorolnak az országból.

Gábor Márton
2026. 02. 10. 14:04
Borítókép: A Magyar Péternek tetsző újságírók nyugodtan dolgozhattak, a pártelnöknek nem tetszőket halálos fenyegetés is érte (Fotó: Mirkó István)
Már maguk az ellenzéki szavazók sem bíznak a Tisza Párt győzelmében, láthatóan ismét arra készülnek, hogy májusban Orbán Viktor alakíthat kormányt. Ezt mutatja egy nemrég, a közösségi médiában meghirdetett esemény is, amely szerint amennyiben a kormánypártok nyerik a választásokat, a tiszások elhagyják az országot. 

Forrás: Facebook

Az esemény leiírásában, amelyre mostanáig több mint 15 ezer ember válaszolt, az áll,

ha a politikai légkör nem változik, sokak szerint az aktív, munkaképes adófizető korosztályból több százezres nagyságrendben távozhatnak az országból.

 

Most az amerikai Demokratákat másolják

A mostanihoz kisértetiesen hasonló képsorok játszódtak le az Egyesült Államokban Donald Trump amerikai elnök újraválasztását követően. Akkor, a „költözés Kanadába” kifejezésre 1270 százalékkal többen kerestek rá a Google-on a republikánus Trump győzelmét hozó választások utáni órákban. Új-Zéland is kiváló célállmás a rettegőknek, kétezer százalékkal többen néztek utána ennek a lehetőségnek, mint a korábbi, Biden-féle békeidőben, míg az Ausztráliára vonatkozó keresések száma „csak” 820 százalékkal nőtt.

 

Régi lemez, lejárt lemez

Nem kell azonban az óceánon túlra tekinteni, az 1990-es évektől szinte minden választás előtt azzal fenyegetőztek a baloldal közéleti prominensei, hogy ha a jobboldal, Orbán Viktor kerül hatalomra, azonnal veszik a böröndjüket és továbbállnak. A rendszerváltás óta megalakult hat jobboldali kormány ellenére csak néhányan döntöttek úgy, hogy fenyegetésüket beváltják, és egy másik országban kezdenek új életet.

