Kocsis Máténak támadt egy szuper ötlete, amivel a tiszások és a fideszesek is nyerhetnének

Kocsis Máté kitalálta, hogyan juthatnak pénzhez az ukránok úgy, hogy ahhoz nem kell kormányt váltani. A frakcióvezető azt is megjegyezte, hogy az ukránok olyanok, mint egy útonálló: pénzt vagy életet!

Magyar Nemzet
2026. 02. 08. 13:43
Fotó: Koszticsák Szilárd Forrás: MTI Fotószerkesztõség
– Az ukrán médiában már Orbán Viktor megöléséről diskurálnak, pusztán azért, mert a miniszterelnök nem akar fizetni nekik a magyarok pénzéből, és nem akarja felszámolni az olcsó orosz gázon alapuló magyar rezsicsökkentést – írta Kocsis Máté közösségi oldalán. A Fidesz parlamenti frakcióvezetőjének szuper ötlete támadt: a kiváló, mindig mindenhez jobban értő tiszás honfitársaink – főként azok, akik benne vannak az Ukrajnában kezelt, majd kiszivárgott 200 ezres Tisza Világ-adatbázisban – befizetnék egy alapba  fejenként 1,3 millió forintot, amit kérnek az ukránok, aztán egyben oda is adnánk nekik a választás napján.

20251023 Budapest Nemzeti Menet Fotó: Máté Krisztián MK MW Bulvár Képen: Magyar Péter a Tisza párt elnöke, Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke
Magyar Péter és Radnai Márk (Fotó: Máté Krisztián)

– Win-win, mindenki boldog. Az ukránok kapnak pénzt, a tiszások kormányváltás nélkül is teljesíthetik a kijevi–brüsszeli kéréseket, és nekünk meg nem kell ezzel többet foglalkoznunk. Na, Peti? Vagy sajátot nem akartok adni, csak az országét? – tette fel a költői kérdést Kocsis Máté. 

A frakcióvezető azt is megjegyezte, hogy az ukránok olyanok, mint egy útonálló: pénzt vagy életet!

 

Borítókép: Kocsis Máté (Fotó: MTI)

