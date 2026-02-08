Kocsis Máténak támadt egy szuper ötlete, amivel a tiszások és a fideszesek is nyerhetnének

– Az ukrán médiában már Orbán Viktor megöléséről diskurálnak, pusztán azért, mert a miniszterelnök nem akar fizetni nekik a magyarok pénzéből, és nem akarja felszámolni az olcsó orosz gázon alapuló magyar rezsicsökkentést – írta Kocsis Máté közösségi oldalán. A Fidesz parlamenti frakcióvezetőjének szuper ötlete támadt: a kiváló, mindig mindenhez jobban értő tiszás honfitársaink – főként azok, akik benne vannak az Ukrajnában kezelt, majd kiszivárgott 200 ezres Tisza Világ-adatbázisban – befizetnék egy alapba fejenként 1,3 millió forintot, amit kérnek az ukránok, aztán egyben oda is adnánk nekik a választás napján.

Magyar Péter és Radnai Márk (Fotó: Máté Krisztián)

– Win-win, mindenki boldog. Az ukránok kapnak pénzt, a tiszások kormányváltás nélkül is teljesíthetik a kijevi–brüsszeli kéréseket, és nekünk meg nem kell ezzel többet foglalkoznunk. Na, Peti? Vagy sajátot nem akartok adni, csak az országét? – tette fel a költői kérdést Kocsis Máté.

A frakcióvezető azt is megjegyezte, hogy az ukránok olyanok, mint egy útonálló: pénzt vagy életet!