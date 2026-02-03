Rendkívüli

Orbán Viktor február 14-én tartja évértékelőjét

ónos esőbalesetútközlekedés

Életveszélyesek az utak, figyelmeztetést adott ki a rendőrség

A havas esőt ónos eső váltotta fel, így a főbb utak és bekötőutak könnyen jégpályává válhatnak, ezért a sofőröknek fokozott óvatosságra van szükségük – figyelmeztetett a rendőrség. Az autósoknak hasznos tanácsokat is adtak.

Magyar Nemzet
2026. 02. 03. 10:48
Pest vármegyében a téli csapadék jelentősen lassítja a forgalmat, a havas esőt hamarosan ónos eső válthatja, ami rendkívül csúszóssá teheti az utakat – hívta fel a gépjárművezetők figyelmét a Pest vármegyei rendőrség.

A csúszós utakon könnyen bekövetkezik a baleset (Forrás: Facebook)

A közlekedésbiztonsági szakértők a sofőröknek azt tanácsolták, hogy

  • vezessenek nyugodtan, figyelmesen, az út nem versenypálya,
  • tartsanak megfelelő követési távolságot, mert ilyenkor a fékút többszörösére nő,
  • fékezzenek időben és
  • induljanak a megszokottnál korábban.

A fő cél ma is az, hogy mindenki épségben hazaérjen

– fogalmaztak, hangsúlyozva, fontos, hogy a gépjárművezetők egymásra is figyeljenek, hogy elkerüljék a baleseteket.

A katasztrófavédelem a honlapján jelezte, hogy a meteorológiai szolgálat riasztást adott ki ónos eső veszélye miatt.

 

Egymást érik a balesetek 

Az Útinform és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság több közlekedési balesetről is beszámolt: felborult autókhoz, karambolokhoz riasztották őket, volt, ahol a járműbe beszorult sérültet kellett kimenteni, máshol teljes útzár mellett zajlott a mentés. Az M0-s autóút keleti szektorában, a M5-ös autópálya felé tartó oldalon több gépkocsi ütközött egy kamionnal, ezért a 33-as kilométernél, Gyál térségében egy sávon halad a forgalom. A torlódás meghaladta a tíz kilométert.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)


