Életveszélyesek az utak, figyelmeztetést adott ki a rendőrség

Pest vármegyében a téli csapadék jelentősen lassítja a forgalmat, a havas esőt hamarosan ónos eső válthatja, ami rendkívül csúszóssá teheti az utakat – hívta fel a gépjárművezetők figyelmét a Pest vármegyei rendőrség.

A csúszós utakon könnyen bekövetkezik a baleset (Forrás: Facebook)

A közlekedésbiztonsági szakértők a sofőröknek azt tanácsolták, hogy

vezessenek nyugodtan, figyelmesen, az út nem versenypálya,

tartsanak megfelelő követési távolságot, mert ilyenkor a fékút többszörösére nő,

fékezzenek időben és

induljanak a megszokottnál korábban.

A fő cél ma is az, hogy mindenki épségben hazaérjen

– fogalmaztak, hangsúlyozva, fontos, hogy a gépjárművezetők egymásra is figyeljenek, hogy elkerüljék a baleseteket.

A katasztrófavédelem a honlapján jelezte, hogy a meteorológiai szolgálat riasztást adott ki ónos eső veszélye miatt.

Egymást érik a balesetek

Az Útinform és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság több közlekedési balesetről is beszámolt: felborult autókhoz, karambolokhoz riasztották őket, volt, ahol a járműbe beszorult sérültet kellett kimenteni, máshol teljes útzár mellett zajlott a mentés. Az M0-s autóút keleti szektorában, a M5-ös autópálya felé tartó oldalon több gépkocsi ütközött egy kamionnal, ezért a 33-as kilométernél, Gyál térségében egy sávon halad a forgalom. A torlódás meghaladta a tíz kilométert.