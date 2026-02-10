Közös kutatások és új képzések: bővítette partnerségét a MÁV-csoport és a győri egyetem

A MÁV-csoport és a Széchenyi István Egyetem évtizedek óta rendkívül szoros szakmai partnerséget ápol, amely kézzelfogható eredményekben ölt testet. Jelenleg 11 hallgató vesz részt a közös duális képzési programban, emellett az elmúlt tíz évben összesen 180 hallgató teljesített szakmai gyakorlatot a MÁV-nál. A gyakorlatorientált képzést erősíti, hogy a vállalat szakemberei négy tantárgy, A vasút világa, A vasúti közlekedés alapjai, Szállítástervezés és üzemirányítás, valamint Vasúti személyszállítás oktatásában vesznek részt.

A MÁV és a Széchenyi István Egyetem képviselői. Forrás: MÁV

A MÁV és az egyetem partnerségüket 2021-ben stratégiai megállapodással erősítették meg, amelyet most egy újabb, kibővített tartalmú együttműködés emelt magasabb szintre. A dokumentumban szerepel új tantárgyak és tematikák kidolgozása, a képzések piaci igényekhez igazítása, valamint új, a MÁV portfóliójához illeszkedő szakok előkészítése.

A gyakorlatorientált képzést erősíti a MÁV-dolgozót a katedrára program is, amelynek révén a vállalat újabb szakemberei óraadóként kapcsolódnak be az oktatásba.

Ugyancsak hangsúlyos elem a szakember-utánpótlás: ennek részeként a felek közös kooperatív doktori programot indítanak, olyan innovatív oktatási és kutatási modellt megvalósítva, amely elősegíti a tudástranszfert. Az együttműködés kiterjed ösztöndíjprogram létrehozására, közös toborzási és pályaorientációs kezdeményezésekre, valamint egy MÁV Külső Tanszék megvalósítására az egyetem Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Karához kapcsolódva – tájékoztatta a Magyar Nemzetet az egyetem.

Emellett közös kutatás-fejlesztési és innovációs projektek indulnak többek között a forgalomszervezés és a közlekedésirányítás, a gépi látás és a dróntechnológiák, az integrált szervezésirányítás, valamint az innováció és projektmenedzsment területein. Új MÁV Laboratórium kialakítását is tervezik az egyetemen, amely modern környezetet biztosíthat a jövőbe mutató technológiai fejlesztésekhez.

A partnerség a kutatáson és oktatáson túl a szakmai láthatóságot is erősíti: a MÁV-csoport megjelenési és együttműködési lehetőséget kap az egyetem részvételével működő Győri Járműipari Tudásközpontban, valamint a felek közös kommunikációval és rendezvényeken megjelenéssel is támogatják egymás céljait.