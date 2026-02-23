Lángolni kezdett egy autó az M3-ason, az utast állították elő a rendőrök + videó

A rendőrök azonnal megálltak, hogy segítsenek a két bajba jutott utazón. Épp jókor érkeztek, mivel a jármű motortere szinte azonnal lángra kapott. Az egyenruhások a szolgálati autójukban található porral oltó készülékkel azonnal megkezdték az oltást, miközben értesítették a katasztrófavédelmet is. A tüzet a rendőrök rövid időn belül eloltották, így senki sem sérült meg. A helyszínre érkező tűzoltók ezt követően átvették a helyszínt és megtették a szükséges további intézkedéseket, miközben a rendőrök igazoltatták az autó sofőrjét és utasát.