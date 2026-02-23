Éppen Miskolcra tartottak a készenléti rendőrség járőrei a február 21-i szolgálatuk után, amikor az M3-as autópálya 133. kilométerszelvényénél az út szélén álló, erősen füstölő személygépkocsira lettek figyelmesek, amely mellett két ember állt – írja a rendőrségi portál.
Lángolni kezdett egy autó az M3-ason, az utast állították elő a rendőrök + videó
Különös história.
A rendőrök azonnal megálltak, hogy segítsenek a két bajba jutott utazón. Épp jókor érkeztek, mivel a jármű motortere szinte azonnal lángra kapott. Az egyenruhások a szolgálati autójukban található porral oltó készülékkel azonnal megkezdték az oltást, miközben értesítették a katasztrófavédelmet is. A tüzet a rendőrök rövid időn belül eloltották, így senki sem sérült meg. A helyszínre érkező tűzoltók ezt követően átvették a helyszínt és megtették a szükséges további intézkedéseket, miközben a rendőrök igazoltatták az autó sofőrjét és utasát.
A sofőr és az utasa elmondták, hogy az autó műszaki hiba miatt kezdett füstölni, ezért húzódtak le a leállósávba. Az ellenőrzés közben kiderült, hogy az utas ellen a Balmazújvárosi Rendőrkapitányság körözést adott ki, mert egy korábbi, 65 ezer forintos bírságot nem fizetett be. A körözött utast a rendőrök előállították a Mezőkövesdi Rendőrkapitányságra.
