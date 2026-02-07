Rendkívüli

"Orbán Viktor vezetésével ki fogunk maradni a háború poklából" – Háborúellenes nagygyűlés Szombathelyen – kövesse nálunk élőben

Lázár János Pécs Hoppál Péter Cziráki Attila

Lázár János: Nincs erős Magyarország erős Pécs nélkül

Pécs városának jelentős szerepe van Magyarország jövőjében – hangsúlyozta az építési és közlekedési miniszter. Lázár János a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében egyértelművé tette: a város megerősítése nélkül nincs országos siker, ezért a kormány erős helyi képviseletet ajánl a térségnek.

Magyar Nemzet
2026. 02. 07.
– Nincs erős Magyarország erős Pécs nélkül! – fogalmazott a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében Lázár János. 

 Lázár János építési és közlekedési miniszter Pécsen (Fotó: Lázár János Facebook-oldala)

Az építési és közéekedési miniszter hangsúlyozta: a Baranya vármegyei város nem csupán figyelmet, hanem valódi lehetőséget érdemel.

Tartozunk Pécs városának, nem csak egy ajánlattal, hanem egy lehetőséggel is. Arra törekszünk, hogy mi legyünk a Kárpátoktól délre fekvő európai régió legerősebb nemzete, legerősebb közössége. Egy olyan közösség, amelyhez vonzó tartozni, és amellyel ígéretes és gyümölcsöző együttműködni

– fejtette ki.  

A tárcavezető szerint az ország fejlődése nem koncentrálódhat tovább kizárólag a fővárosra.

„Ehhez komoly értékrendi és filozófiai váltásra van szükség – Budapestországból végre Magyarországot kell kovácsolni”

– jelentette ki.

Lázár János emlékeztetett arra, hogy a Fidesz korábban már bizonyította: képes a leszakadó térségek felemelésére.

„Mi, fideszesek többször bebizonyítottuk, hogy képesek vagyunk az ország peremére szorult településeket újra ráfordítani a siker útjára” – írta, majd arra is  rámutatott, hogy Pécs megerősítésének egyik kulcsa az erős helyi képviselet.

„Ehhez az erős Pécshez azonban elengedhetetlen az erős helyi képviselet, éppen ezért ajánljuk fel dr. Hoppál Péter és Cziráki Attila szolgálatait a térségben élők számára” – zárta bejegyzését a miniszter. 

Borítókép: Lázár János Pécsen (Fotó: Lázár János Facebook-oldala)


