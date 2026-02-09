Leleplezés: Magyar Péterék tudatosan játszanak a tűzzel, nem véletlenül építik a választási csalásról szóló narratívát

Lapunkhoz eljutott belsős információk szerint a Tisza Párt saját használatra készült közvélemény-kutatásai nem mutatnak érdemi előnyt a kormánypártokkal szemben, sőt több körzetben stagnálást, máshol visszaesést jeleznek. Ezek az adatok azonban nem jelennek meg a párt nyilvános kommunikációjában. Ehelyett a hangsúly egyre inkább arra kerül, hogy egy esetleges vereséget előre „megmagyarázzanak”, illetve, hogy a saját táborukat mozgósítsák, tüzeljék még jobban.

Magyar Péter már a vereségre készül? Hazárdjátékba kezdett a Tisza Párt. Fotó: Hatlaczki Balázs

Forrásunk szerint a Tisza elnöksége által kitalált kommunikációs stratégia lényege, hogy Magyar Pétert és pártját a választás győztesének kiáltsák ki, függetlenül attól, hogy mi lesz az eredmény április 12-én. Ennek a stratégiának a része, hogy a tiszások azt állítják, amennyiben a pártjuk nem nyeri meg a választást, akkor egyértelműen csalás történt.

A cél a bizonytalan szavazók befolyásolása és a saját aktivisták lelkesítése, emellett pedig Magyar Pétert előre mentesítik az esetleges kudarccal járó felelősség alól

– emelte ki az informátorunk. Elárulta, korábban a párton belül is viták zajlottak a kommunikáció irányáról, ugyanis többen attól tartottak, és tartanak ma is, hogy a folyamatos csalásgyanút sulykoló üzenetek hosszabb távon a Tisza Párt saját támogatóiban is bizonytalanságot kelthetnek.

A kampány irányát és a kommunikációt néhány vezető, többek között Radnai Márk és Magyar Péter tartja a kezében, akik egyelőre kitartanak az élesebb hangvétel mellett

– tette hozzá a forrásunk. Elmondta, a jelenlegi belső kutatások azt mutatják, hogy a választási csalásról, illetve a biztos győzelemről szóló kommunikáció rövid távon mobilizálta a Tisza Párt támogatóit és aktivistáit, azonban hosszú távon sokakat elriaszt.

A vereséget készíthetik elő Magyar Péterék, Brüsszelnek is feljátszanák a labdát

Az értesüléseinket alátámasztja az Alapjogokért Központ nemrég nyilvánosságra hozott elemzése is, amely szerint a Tisza Párt lejtmenetbe került, amire válaszul a baloldal egy régi-új narratívát kezdett építeni: a választási csalás mítoszát. Úgy vélik, ez a jogilag is teljesen vállalhatatlan kampány egy úgynevezett háromdimenziós célrendszert szolgál.