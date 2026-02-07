Lendvai Ildikó szellemisége kísért a Tisza Párt választási kampányában + videó

– Aki azzal haknizik, hogy le lehet választani Magyarországot az olcsó orosz energiáról, és közben meg lehet védeni a rezsicsökkentést, az hazudik. Ez egész egyszerűen nem lehetséges – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a digitális polgári körök szombathelyi háborúellenes gyűlésén.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A miniszterelnök elrettentő példaként Lendvai Ildikó elhíresült kijelentéseit idézte, aki azt állította,

lassan mondom, hogy az ország minden választópolgára megértse, megértse Orbán Viktor is. Nem lesz fogyasztói gázáremelés.

Azonban a szocialista kormányok ennek ellenkezőjét tették, és sorozatos áremeléseket hajtottak végre.

Nehogy elhiggyék, amit mondanak. Itt már egyszer jártunk. Ebbe a folyóba egyszer már beleléptünk. Aki azt mondja, hogy le kell választani az orosz olajról és gázról Magyarországot, az azt mondja, hogy a következő évi átlagos rezsiköltség Magyarországon 800 ezer és egymillió forint között lesz. Ez olyan, mintha elvennének önöktől egyhavi fizetést

– jelentette ki a miniszterelnök. Hozzátette, véleménye szerint a rezsicsökkentés felszámolása érdekében küldték Magyarországra a Shell embereit, többek között Kapitány Istvánt.

Ez se a fogyasztóvédelemtől érkezett, hanem a Shelltől. Ha a kormány nem védi meg önöket ezektől a cápáktól, akkor bizony el is fogják venni az önök pénzét, a magas árakkal

– emelte ki Orbán Viktor.