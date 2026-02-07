rezsicsökkentésminiszterelnökdigitális polgári köröklendvai ildikóorbán viktor

Lendvai Ildikó szellemisége kísért a Tisza Párt választási kampányában + videó

Orbán Viktor szerint egyértelmű, hogy a rezsicsökkentés eltörléséért küzd Magyar Péter és shelles csapata.

Magyar Nemzet
2026. 02. 07. 20:27
– Aki azzal haknizik, hogy le lehet választani Magyarországot az olcsó orosz energiáról, és közben meg lehet védeni a rezsicsökkentést, az hazudik. Ez egész egyszerűen nem lehetséges – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a digitális polgári körök szombathelyi háborúellenes gyűlésén.

DPK Szombathely Fidesz kampány Orbán Viktor
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A miniszterelnök elrettentő példaként Lendvai Ildikó elhíresült kijelentéseit idézte, aki azt állította, 

lassan mondom, hogy az ország minden választópolgára megértse, megértse Orbán Viktor is. Nem lesz fogyasztói gázáremelés.

Azonban a szocialista kormányok ennek ellenkezőjét tették, és sorozatos áremeléseket hajtottak végre. 

Nehogy elhiggyék, amit mondanak. Itt már egyszer jártunk. Ebbe a folyóba egyszer már beleléptünk. Aki azt mondja, hogy le kell választani az orosz olajról és gázról Magyarországot, az azt mondja, hogy a következő évi átlagos rezsiköltség Magyarországon 800 ezer és egymillió forint között lesz. Ez olyan, mintha elvennének önöktől egyhavi fizetést

– jelentette ki a miniszterelnök. Hozzátette, véleménye szerint a rezsicsökkentés felszámolása érdekében küldték Magyarországra a Shell embereit, többek között Kapitány Istvánt. 

Ez se a fogyasztóvédelemtől érkezett, hanem a Shelltől. Ha a kormány nem védi meg önöket ezektől a cápáktól, akkor bizony el is fogják venni az önök pénzét, a magas árakkal

– emelte ki Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Mirkó István)

