Orbán Viktor Szombathely jövőjéről egyeztetett a város polgármesterével

Orbán Viktor Szombathelyen felkereste Nemény Andrást, a város polgármesterét, a Magyar Szocialista Párt egykori országgyűlési képviselőjét – derül ki Vámos Zoltán, a térség fideszes országgyűlési képviselőjelöltjének közösségi oldalán megosztott bejegyzésből.

2026. 02. 07. 20:04
Orbán Viktor, Nemény András Forrás: Facebook
Orbán Viktor Szombathelyen felkereste Nemény Andrást, a város polgármesterét – számolt be róla közösségi oldalán Vámos Zoltán,a térség fideszes országgyűlési képviselőjelöltje. 

A bejegyzés szerint

a városházán tartott egyeztetésen Szombathely jövőjét érintő ügyek kerültek terítékre. 

A posztban hangsúlyozták: lehetnek olyan kérdések, amelyekben eltérően gondolkodnak, ugyanakkor az itt élők érdekében az együttműködés elengedhetetlen. 

A találkozó kapcsán a bejegyzés a „Hajrá, Szombathely!” üzenettel zárult.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, újabb állomásához érkezett a digitális polgári körök háborúellenes gyűlése. Ezúttal Szombathelyen gyűltek össze a DPK tagjai. Az eseményen Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott, illetve válaszolt a gyűlés résztvevőinek kérdéseire. A miniszterelnök bejelentette, két hét múlva, a Béketanács ülésén ismét találkozik az amerikai elnökkel Washingtonban.

Borítókép: Orbán Viktor és Nemény András találkozója (Forrás: Facebook)


