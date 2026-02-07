Orbán Viktor Szombathely jövőjéről egyeztetett a város polgármesterével

Orbán Viktor Szombathelyen felkereste Nemény Andrást, a város polgármesterét – számolt be róla közösségi oldalán Vámos Zoltán,a térség fideszes országgyűlési képviselőjelöltje.

A bejegyzés szerint

a városházán tartott egyeztetésen Szombathely jövőjét érintő ügyek kerültek terítékre.

A posztban hangsúlyozták: lehetnek olyan kérdések, amelyekben eltérően gondolkodnak, ugyanakkor az itt élők érdekében az együttműködés elengedhetetlen.

A találkozó kapcsán a bejegyzés a „Hajrá, Szombathely!” üzenettel zárult.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, újabb állomásához érkezett a digitális polgári körök háborúellenes gyűlése. Ezúttal Szombathelyen gyűltek össze a DPK tagjai. Az eseményen Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott, illetve válaszolt a gyűlés résztvevőinek kérdéseire. A miniszterelnök bejelentette, két hét múlva, a Béketanács ülésén ismét találkozik az amerikai elnökkel Washingtonban.