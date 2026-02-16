Lőw Zsolt: A lehetőség adott, most a magyar futballistákon a sor + videó

– Mit üzensz a fiatal magyar focistáknak? – kérdezte közösségi oldalára feltett videójában Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Lőw Zsoltot, a Bayern München korábbi segédedzőjét.
„Én azt gondolom, hogy egy olyan lehetőségük van ma a magyar sportolóknak és ezen belül a magyar labdarúgóknak, ami nekünk nem volt, ami nekünk nem adatott meg”
– mondta Lőw Zsolt.
Hozzátette:
olyan szenzációs körülmények között készülhetnek a fiatalok, hogy minden lehetőségük adott ahhoz, hogy a maximumot hozzák ki magukból.
„Viszont az infrastruktúra, meg esetleg a jó klub meg a jó edző az nem mindenre elég, kell egy belső motiváció” – emelte ki a szakember.
Lőw Zsolt arra sarkallna mindenkit, hogy merítsen erőt a jó példákból, hiszen – mint fogalmazott – Magyarországról is messzire el lehet jutni akár játékosként, akár edzőként.
„Én kívánom minden magyar fiatalnak, minden magyar labdarúgónak, hogy meglegyen benne az a lelkesedés, az a kitartás, hogy minél többjükkel találkozhassak a nemzetközi futballban” – tette hozzá.
