Nem ítélik el Magyar Pétert legújabb botrányai miatt hívei + videó

A Hír Tv a Tisza Párt rendezvényén kérdezte az embereket.

Magyar Nemzet
2026. 02. 16. 21:28
Forrás: Képernyőfotó
Bár Magyar Péter beismerte egy videóban, hogy két éve járt egy olyan lakásban, ahol orgia folyt és kábítószert is fogyasztottak, a Tisza Párt vezetője azt állította, ő egyikben sem vett részt. 

Mindez, úgy tűnik, nem érdekli a Tisza rajongóit, ugyanis a Hír Tv munkatársainak a megkérdezettek azt válaszolták, 

nem ítélik el a politikust, magánügy, mindannyian emberek, tehát semmi baj. 

Ugyanerről a kérdésről a jelen lévő Magyar Péter véleményét nem tudhatták meg, ő ugyanis a Hír Tv-nek egyáltalán nem nyilatkozott.

