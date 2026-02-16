Nem ítélik el Magyar Pétert legújabb botrányai miatt hívei + videó

Bár Magyar Péter beismerte egy videóban, hogy két éve járt egy olyan lakásban, ahol orgia folyt és kábítószert is fogyasztottak, a Tisza Párt vezetője azt állította, ő egyikben sem vett részt.

Mindez, úgy tűnik, nem érdekli a Tisza rajongóit, ugyanis a Hír Tv munkatársainak a megkérdezettek azt válaszolták,

nem ítélik el a politikust, magánügy, mindannyian emberek, tehát semmi baj.

Ugyanerről a kérdésről a jelen lévő Magyar Péter véleményét nem tudhatták meg, ő ugyanis a Hír Tv-nek egyáltalán nem nyilatkozott.