Zöld lámpát kaptak Brüsszeltől a magyar kutatók

Brüsszeli döntött, újra hozzáférhetővé válnak az uniós kutatási és innovációs pályázatok a magyar kutatók számára. Az Európai Bizottság hivatalosan értesítette a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózatot arról, hogy intézményeik igényelhetik a részvételhez szükséges partnerazonosítókat.

Magyar Nemzet
2026. 02. 02. 11:21
Humanoid robotok fejlesztésére jön létre kutatócsoport a HUN-REN SZTAKI-ban MTI Fotószerkesztõség Purger Tamás
Hivatalos értesítést kapott a HUN–REN Magyar Kutatási Hálózat az Európai Bizottságtól: intézményeik igényelhetik az uniós kutatási és innovációs pályázatokhoz szükséges partnerazonosítókat – tájékoztatta a Magyar Nemzetet az intézet. Mint arról lapunk már beszámolt, Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter bejelentette, hogy a szükséges technikai azonosítók kiadásával a magyar kutatók előtt ismét megnyílik az uniós forrásokhoz vezető út.

Egy humanoid robot a HUN-REN Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetben (Fotó: Purger Tamás/MTI)
Egy humanoid robot a HUN-REN Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetben (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Az intézet bízik benne, hogy a kutatási intézmények önálló új pályázati azonosítóit a szokásos validációs eljárásrend szerint a bizottság mihamarabb jóváhagyja. Ez teljes összhangban van a hazai jogszabályi környezettel, tiszteletben tartja a kutatási intézmények jogi önállóságát, és hosszú távon kiszámítható, jogbiztonságot nyújtó működési keretet jelent a HUN-REN teljes kutatói hálózata számára az uniós pályázati rendszerben való részvételhez.

A HUN-REN a következő időszakban az átállás zökkenőmentes lebonyolítására koncentrál. A megújult kutatási hálózat a magyar tudományos ökoszisztéma zászlóshajója, ahol minden intézményben kiváló és elkötelezett kutatók dolgoznak a tudományos eredmények és kiválóság erősítésén. A HUN-REN stratégiai célja, hogy fokozza a kutatás hatékonyságát, támogassa az európai és a nemzetközi kutatási együttműködéseket.

Ezzel nemcsak az európai kutatást és versenyképességet erősíti, hanem növeli a HUN-REN nemzetközi láthatóságát és elismertségét. A cél egy nyitott, modern és globálisan integrált magyar kutatási hálózat működtetése, amely aktív szereplője a tudományos és innovációs célok megvalósításának és a kutatás minden szintjén kiaknázza a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségeket – közölte a szervezet.

Borítókép: Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos, Monostori László, a HUN-REN SZTAKI igazgatója és Váncza József professzor, a HUN-REN SZTAKI Mérnöki és Üzleti Intelligencia Kutatólaboratóriumának részlegvezetője (Fotó: MTI/Purger Tamás)


Bayer Zsolt
idezojelekkapitány

Kapitány (Tisza) Pista és a tények

Bayer Zsolt avatarja

Ő az az oximoron, aki Jockey Ewingként is csak egy ócska, bolsevista trükk.

