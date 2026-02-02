Zöld lámpát kaptak Brüsszeltől a magyar kutatók

Hivatalos értesítést kapott a HUN–REN Magyar Kutatási Hálózat az Európai Bizottságtól: intézményeik igényelhetik az uniós kutatási és innovációs pályázatokhoz szükséges partnerazonosítókat – tájékoztatta a Magyar Nemzetet az intézet. Mint arról lapunk már beszámolt, Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter bejelentette, hogy a szükséges technikai azonosítók kiadásával a magyar kutatók előtt ismét megnyílik az uniós forrásokhoz vezető út.

Egy humanoid robot a HUN-REN Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetben (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Az intézet bízik benne, hogy a kutatási intézmények önálló új pályázati azonosítóit a szokásos validációs eljárásrend szerint a bizottság mihamarabb jóváhagyja. Ez teljes összhangban van a hazai jogszabályi környezettel, tiszteletben tartja a kutatási intézmények jogi önállóságát, és hosszú távon kiszámítható, jogbiztonságot nyújtó működési keretet jelent a HUN-REN teljes kutatói hálózata számára az uniós pályázati rendszerben való részvételhez.

A HUN-REN a következő időszakban az átállás zökkenőmentes lebonyolítására koncentrál. A megújult kutatási hálózat a magyar tudományos ökoszisztéma zászlóshajója, ahol minden intézményben kiváló és elkötelezett kutatók dolgoznak a tudományos eredmények és kiválóság erősítésén. A HUN-REN stratégiai célja, hogy fokozza a kutatás hatékonyságát, támogassa az európai és a nemzetközi kutatási együttműködéseket.

Ezzel nemcsak az európai kutatást és versenyképességet erősíti, hanem növeli a HUN-REN nemzetközi láthatóságát és elismertségét. A cél egy nyitott, modern és globálisan integrált magyar kutatási hálózat működtetése, amely aktív szereplője a tudományos és innovációs célok megvalósításának és a kutatás minden szintjén kiaknázza a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségeket – közölte a szervezet.