Merényletet hajtottak végre Putyin tábornoka ellen Moszkvában, hajtóvadászat indult

magyar péterzelenszkijkocsis máté

Slava, Magyar Péter – az ukránok már dörzsölik a tenyerüket

Ukrajnában nagyon drukkolnak a kormányváltásért Magyarországon, mert akkor minden tervük teljesül – mutatott rá Kocsis Máté.

Magyar Nemzet
2026. 02. 06. 9:10
„Kilocsogta a Zelenszkij köreihez tartozó ukrán közgazdász (egy »kijevi Lengyel László«), hogy nagyon drukkolnak a kormányváltásért Magyarországon, mert akkor nekik minden tervük teljesül” – hívta fel a figyelmet Kocsis Máté közösségi oldalán.

Budapest, 2026. január 10. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője beszédet mond a párt kongresszusán a budapesti Hungexpón 2026. január 10-én. MTI/Hegedüs Róbert
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője bejegyzésében rámutatott, a kijevi Lengyel László elmondta,

zöld utat kapnak a finanszírozási kéréseik (az uniós tagságuk is), meg hát a váltás után a magyarok leválnak szépen az orosz gázról, és nem rezsicsökkentésre fogja az állam költeni a pénzt, hanem rájuk

Kocsis Máté ironikusan megjegyezte: „Slava, Magyar Péter!”

A kormánypárti politikus kijelentette: „még 65 nap, és felkenődnek a falra!”

orítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)


Horváth József
idezojelekukrajna

A szolgálatok támadása veszélyes a nemzetbiztonságra

Horváth József avatarja

Nagyon aggasztó az, ahogy az ukránok igyekeznek behálózni a legnagyobb magyarországi ellenzéki formációt.

