Békemenet lesz március 15-én

ilaria salis

Az ügyészség hosszabb ideig tartaná rács mögött Maja T.-t és társait

Maja T. és társai ügyében súlyosabb büntetés kiszabására tett indítványt a Fővárosi Főügyészség – tudta meg a Magyar Nemzet. Maja T.-t a közelmúltban ítélte nem jogerősen nyolc év fegyházra a bíróság a budapesti embervadászat miatt, amikor szélsőbaloldali társaival a nyílt utcán vertek agyba-főbe ártatlan embereket.

Munkatársunktól
2026. 02. 17. 12:03
Fotó: Havran Zoltán
Súlyosabb büntetés kiszabását indítványozta az ügyészség az antifa-támadások vádlottjaira – közölte megkeresésünkre a Fővárosi Főügyészség.

Budapest, 2026. február 4. A német Maja T., az antifa per negyedrendű vádlottja érkezik büntetőperének tárgyalására a Fővárosi Törvényszéken 2026. február 4-én. A vádlottat négyrendbeli, részben társtettesként, részben bűnsegédként, bűnszervezetben elkövetett életveszélyt okozó testi sértés kísérlete és aljas indokból elkövetett súlyos testi sértés kísérlete miatt nyolc év fegyházbüntetésre ítélte a bíróság. Az ítélet nem jogerős. MTI/Hegedüs Róbert
Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség

Mint az ügyészség válaszából kiderül, Maja T. és egy másik vádlott ellen a fegyházbüntetések súlyosítására, hosszabb tartamú szabadságvesztés kiszabására és ehhez igazodóan hosszabb kiutasításra irányul a jogorvoslat. Egy felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt vádlott ellen pedig a felfüggesztő rendelkezés mellőzése és hosszabb tartamú, fegyház fokozatban végrehajtandó szabadságvesztés kiszabása érdekében történt a fellebbezés.

A nembináris Maja T. és társai ügyében február elején hozott nem jogerős ítéletet az elsőfokú bíróság. Maja T. nyolc évet kapott. A vádlottak az elsőfokú ítélet szerint szervezett módon vettek részt erőszakos cselekményekben: 2023. február közepén nyolc járókelőt támadtak meg Budapest négy pontján, brutálisan összeverve őket, néhányukat súlyosan megsebesítve.

Az áldozatokat találomra választották ki katonai jellegű ruházatuk alapján. Valamennyiüknek az volt a „bűne”, hogy terepmintás ruhában, fekete bakancsban és dzsekiben voltak, ám ők nem a február 11-i, kitörés napi rendezvény résztvevői voltak, ahogy azt támadóik feltételezték.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság közösség tagja elleni erőszak és súlyos testi sértés bűntette miatt folytatott büntetőeljárást. A rendőrök a támadók közül már a ruházatuk alapján felismertek néhányat, akiket aztán követni kezdtek, és végül a belvárosban, egy taxiban fogták el őket: egy német férfit, egy német és egy olasz nőt. Utóbbi nem volt más, mint az azóta jól ismert Ilaria Salis. Műanyag borítású kalapács, ólommal bélelt gumikesztyű, vipera, gázspray volt náluk. Többen már bíróság elé álltak, igaz, Ilaria Salis a mentelmi joga miatt megúszta a felelősségre vonást. Egy német állampolgár esetében már jogerős döntés is született.

Később újabb támadókat azonosítottak, köztük a most elítélt Maja T.-t. Őt bűnszervezetben elkövetett, életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérletével és bűnszervezetben, aljas indokból elkövetett súlyos testi sértés bűntettének kísérletével vádolta meg az ügyészség.


Google News
Út a háborúhoz

Az oroszok tiltakozásokkal ugyan, de sokáig tűrték a NATO – illetve a mögötte álló erők – „Drang Nach Osten” politikáját, de Ukrajna NATO-tagsága vörös vonal volt a számukra.

