Szombaton többnyire erősen felhős, északkeleten tartósan borult lesz az ég, és helyenként előfordulhat kisebb eső, zápor – írja előrejelzésében a HungaroMet Zrt. Legkevésbé a középső országrészben lehet csapadékra számítani. Az északnyugatira forduló szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 6 és 11 fok között várható, de az északkeleti határ közelében csak 3, 5 fok lesz. Késő este 1, 6 fok valószínű.
Marad az átlagosnál enyhébb idő szombaton is
A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 6 és 11 fok között várható. Késő este 1, 6 fok valószínű.
