Második világháborús gránátot találtak a Dunában Nagymarosnál

Elszállították a tűzszerészek a Nagymaroson, a Hunyadi sétányon előkerült második világháborús repeszromboló gránátot – közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének ügyelete az MTI-vel vasárnap kora délután.
A tájékoztatás szerint a
járókelők a Duna alacsony vízállása miatt bukkantak a feltételezett robbanóeszközre, mintegy 200 méterre a komptól.
A helyszínre érkező tűzszerész járőrparancsnok megállapította, hogy egy
10,5 centiméteres német repeszromboló gránát került elő.
A robbanótestet a tűzszerészek elszállították és később megsemmisítik.
A sétányt a tűzszerészek műveletének idejére a rendőrség mintegy 300 méteres szakaszon lezárta és kiürítette, ami körülbelül 150 embert érintett, ezt a zárást már feloldották.
