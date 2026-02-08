tűzszerészNagymarosduna

Második világháborús gránátot találtak a Dunában Nagymarosnál

A helyszínre érkező tűzszerész járőrparancsnok megállapította, hogy egy 10,5 centiméteres német repeszromboló gránátot találtak a járókelők az alacsony vízállás miatt, nem messze a komptól.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 08. 14:22
Elszállították a tűzszerészek a Nagymaroson, a Hunyadi sétányon előkerült második világháborús repeszromboló gránátot – közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének ügyelete az MTI-vel vasárnap kora délután.

A tájékoztatás szerint a 

járókelők a Duna alacsony vízállása miatt bukkantak a feltételezett robbanóeszközre, mintegy 200 méterre a komptól.

A helyszínre érkező tűzszerész járőrparancsnok megállapította, hogy egy 

10,5 centiméteres német repeszromboló gránát került elő.

 A robbanótestet a tűzszerészek elszállították és később megsemmisítik.

A sétányt a tűzszerészek műveletének idejére a rendőrség mintegy 300 méteres szakaszon lezárta és kiürítette, ami körülbelül 150 embert érintett, ezt a zárást már feloldották.

Borítókép: A Nagymaros és Visegrád között közlekedő komp a kikötőben (Fotó: MTVA/Lehotka László)


