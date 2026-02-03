Afrikából és Ázsiából hozna be munkaerőt a tiszás vezető + videó

Kapitány István, a Tisza Párt gazdasági szakértője arról beszélt: közel áll hozzá a „sokszínűség”, és munkaerő-piaci szempontból indokoltnak tartja, hogy akár Afrikából vagy Ázsiából is érkezzenek dolgozók Magyarországra – idézte fel Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán.
A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője szerint ez tipikus multinacionális gondolkodás, utalva arra is, hogy Kapitány korábban a Shell vezetőjeként dolgozott.
Értjük mi, hogy a Shellnél ez határozza meg a vállalatirányítást, de Magyarország több, mint egy nyugati nagy multicég
– írta bejegyzésében Szentkirályi Alexandra.
Úgy fogalmazott: a baloldalon miközben itthon rendre a magyar érdekek képviseletéről beszélnek, „addig ha Brüsszel vagy multis főnökeik kérik, ellenvetés nélkül érvelnek, érzékenyítés, sokszínűség meg migránsok mellett”.
A frakcióvezető felidézte: korábban Bujdosó Andrea tiszás fővárosi frakcióvezető is hasonló módon, szinte szó szerint ugyanazokat a kifejezéseket használva érvelt a sokszínűség mellett. Ezek a megszólalások nem a magyar emberek érdekeit, hanem finanszírozói elvárásokat tükröznek – mutatott rá Szentkirályi Alexandra.
Hangsúlyozta: csak egy nemzeti kormány képes következetesen kiállni a magyar érdekek mellett.
Megőrizhetjük az egyenes és világos beszédet, és a veszélyek korában is következetesen ki kell állnunk a magyar érdekek mellett. Erre csak egy nemzeti kormány képes – ezért is a Fidesz a biztos választás
– közölte Szentkirályi Alexandra.
A frakcióvezető egy videót is megosztott, amelyben Kapitány István a sokszínűségről és a külföldi munkaerő bevonásának lehetőségéről beszél.
