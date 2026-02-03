Rendkívüli

Bóka János: Brüsszel megtalálta a kiskaput, hogyan léphet be a háborúba, ezt kell megakadályozni + videó

szentkirályi alexandratisza pártkapitány istván

Afrikából és Ázsiából hozna be munkaerőt a tiszás vezető + videó

A „sokszínűséget” méltatta és az Afrikából vagy Ázsiából érkező munkaerőt is elfogadhatónak nevezte Kapitány István, a Tisza Párt gazdasági szakértője. Szentkirályi Alexandra fővárosi frakcióvezető szerint Magyar Péter pártja a brüsszeli elvárásokat és nem a magyar emberek érdekeit képviseli.

Magyar Nemzet
2026. 02. 03. 8:57
Kapitány István, a Tisza Párt gazdasági szakértője arról beszélt: közel áll hozzá a „sokszínűség”, és munkaerő-piaci szempontból indokoltnak tartja, hogy akár Afrikából vagy Ázsiából is érkezzenek dolgozók Magyarországra – idézte fel Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője (Forrás: Facebook)

A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője szerint ez tipikus multinacionális gondolkodás, utalva arra is, hogy Kapitány korábban a Shell vezetőjeként dolgozott.

Értjük mi, hogy a Shellnél ez határozza meg a vállalatirányítást, de Magyarország több, mint egy nyugati nagy multicég

– írta bejegyzésében Szentkirályi Alexandra.

Úgy fogalmazott: a baloldalon miközben itthon rendre a magyar érdekek képviseletéről beszélnek, „addig ha Brüsszel vagy multis főnökeik kérik, ellenvetés nélkül érvelnek, érzékenyítés, sokszínűség meg migránsok mellett”.

A frakcióvezető felidézte: korábban Bujdosó Andrea tiszás fővárosi frakcióvezető is hasonló módon, szinte szó szerint ugyanazokat a kifejezéseket használva érvelt a sokszínűség mellett. Ezek a megszólalások nem a magyar emberek érdekeit, hanem finanszírozói elvárásokat tükröznek – mutatott rá Szentkirályi Alexandra.

Hangsúlyozta: csak egy nemzeti kormány képes következetesen kiállni a magyar érdekek mellett.

Megőrizhetjük az egyenes és világos beszédet, és a veszélyek korában is következetesen ki kell állnunk a magyar érdekek mellett. Erre csak egy nemzeti kormány képes – ezért is a Fidesz a biztos választás

– közölte Szentkirályi Alexandra.

A frakcióvezető egy videót is megosztott, amelyben Kapitány István a sokszínűségről és a külföldi munkaerő bevonásának lehetőségéről beszél.

Borítókép: Kapitány István (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

               
       
       
       

