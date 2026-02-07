családKövér Lászlóparlament

Mindaz, amit teszünk, túlmutat a nemzedékünkön, és a következő generációk életében visszhangzik

Az esedékes magyarországi országgyűlési választásokon nemcsak jövőt, hanem sorsot is választunk. Nemcsak magunknak és családtagjainknak, hanem a nemzetünknek és hazánknak is – hívta fel a figyelmet Kövér László, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége által szervezett családi napon az Országházban.

A családok erejüket csak a nemzetben tudják kiteljesíteni, a nemzet pedig csak általuk képes egy független és cselekvőképes állam megalkotására és fenntartására – mondta az Országgyűlés elnöke szombaton az Országházban, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének (KCSSZ) XII. családi napján.

Budapest, 2026. február 7. Kövér László, az Országgyűlés elnöke, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége (KCSSZ) XII. családi napjának fővédnöke megnyitja a rendezvényt az Országházban 2026. február 7-én. Jobbra Márton Zsuzsanna, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének elnöke, Osztie Zoltán atya, a "Jó, hogy vagy!" Életvédők Szövetsége alapítója és Beneda Attila családokért felelős helyettes államtitkár (KIM).
Kövér László, aki a rendezvény fővédnöke, úgy fogalmazott: 

a család szövetség egy életre és azon is túl szól, mert mindaz, amit teszünk, túlmutat a nemzedékünkön, és a következő generációk életében visszhangzik.

– Az élet mindenekfelett értékes – hangsúlyozta az Országgyűlés elnöke, hozzátéve: a családok az életet szolgálják, nem tökéletesen, de a lehető legjobban. Ez pedig az ég alatt, itt, a földön, a lehető legmagasztosabb küldetés, amiben halandó embernek része lehet. Mint mondta, a mai korszellem az embert család, nemzet és önazonosság nélküli magányra akarja ítélni. 

Miként az ember, úgy egy család sem élhet azonban teljes életet önmagában. Közösségekre van szükség, amelyek körbeveszik a családot, amelyekhez kapcsolódni lehet.

– Napjainkban a nagyvilágban és Európában zajló változások okán olyan időket élünk, amikor az esedékes magyarországi országgyűlési választásokon nemcsak jövőt, hanem sorsot is választunk. Nemcsak magunknak és családtagjainknak, hanem a nemzetünknek és hazánknak is – hívta fel a figyelmet Kövér László.

Budapest, 2026. február 7. Márton Zsuzsanna, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének (KCSSZ) elnöke beszédet mond a KCSSZ családi napjának megnyitóján az Országházban 2026. február 7-én. Mögötte Kövér László, az Országgyűlés elnöke, a rendezvény fővédnöke.
Beneda Attila, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családügyekért felelős helyettes államtitkára szerint a család az a biztos pont, ami meg tud tartani minket akkor is, amikor a világ körülöttünk bizonytalanná válik, mint manapság. – Kárpátalja családjai nap mint nap tanúságot teszek kitartásról, hitről és bátorságról, valamint arról, hogy a legnehezebb törvények között is lehet jövőt építeni, gyermeket nevelni – mutatott rá.

Hozzátette:

– Mi, magyarok jól tudjuk, a nemzet nem csupán határok kérdése, a nemzetet a szívünkben hordozzuk.

– Ezért hisszük, hogy minden család számít, éljen bárhol a Kárpát-medencében.

Márton Zsuzsanna, a KCSSZ elnöke felszólalásában kitért arra, hogy a Kárpát-medencei családszervezetek szövetségét tömörítő családok értékrendje világos és időtálló: házasság, család, gyermekvállalás, nagycsalád. – Ezek nem elvont eszmék, hanem olyan stabil értékek, melyek nemzedékeket kötnek össze és amelyek megtartják a közösségeinket akkor is, amikor a világ gyorsan változik –  tette hozzá. 

A köszöntőbeszédek után tartott, a vasárnap kezdődő házasság hete „A hűség szabadsága” jelmondatát viselő konferencián Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára arról beszélt, hogy a családot – mint intézményt – manapság egyre több támadás éri.

– A világ ma azt próbálja meg elhitetni velünk, hogy a család már többé nem érték, hogy az egyén önmagában minden köteléktől függetlenül teljes és boldog lehet. Mi azonban nem értünk ezekkel a gondolatokkal egyet. 

Az ember ugyanis csak közösségben válhat igazán teljessé 

– mondta az államtitkár.– Anyanyelvi oktatás, kultúra, közösség, hit, gazdasági erő – ezekre van szükség, hogy megmaradjunk szülőföldünkön, megőrizzük nemzeti identitásunkat és hogy magyar jövőt építsünk – hangsúlyozta Nacsa Lőrinc.

A szervezők közlése szerint a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének XII. családi napjára mintegy négyszáz család érkezett Délvidékről, Erdélyből, Kárpátaljáról, Felvidékről, valamint az anyaországból az Országházba. A gyerekeknek és fiataloknak különböző programokkal készültek, a szülőknek szervezett A hűség szabadsága elnevezésű tanácskozáson pedig mások mellett Strédl Terézia pszichológus, a komáromi Selye János Egyetem egyetemi docense, valamint Osztie Zoltán atya, a „Jó, hogy vagy!” Életvédők Szövetsége alapítója tart előadásokat.

Borítókép: A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének családi napja


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

