A családok erejüket csak a nemzetben tudják kiteljesíteni, a nemzet pedig csak általuk képes egy független és cselekvőképes állam megalkotására és fenntartására – mondta az Országgyűlés elnöke szombaton az Országházban, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének (KCSSZ) XII. családi napján.

Fotó: Kovács Attila/MTI Fotószerkesztőség

Kövér László, aki a rendezvény fővédnöke, úgy fogalmazott:

a család szövetség egy életre és azon is túl szól, mert mindaz, amit teszünk, túlmutat a nemzedékünkön, és a következő generációk életében visszhangzik.

– Az élet mindenekfelett értékes – hangsúlyozta az Országgyűlés elnöke, hozzátéve: a családok az életet szolgálják, nem tökéletesen, de a lehető legjobban. Ez pedig az ég alatt, itt, a földön, a lehető legmagasztosabb küldetés, amiben halandó embernek része lehet. Mint mondta, a mai korszellem az embert család, nemzet és önazonosság nélküli magányra akarja ítélni.

Miként az ember, úgy egy család sem élhet azonban teljes életet önmagában. Közösségekre van szükség, amelyek körbeveszik a családot, amelyekhez kapcsolódni lehet.

– Napjainkban a nagyvilágban és Európában zajló változások okán olyan időket élünk, amikor az esedékes magyarországi országgyűlési választásokon nemcsak jövőt, hanem sorsot is választunk. Nemcsak magunknak és családtagjainknak, hanem a nemzetünknek és hazánknak is – hívta fel a figyelmet Kövér László.

Fotó: Kovács Attila/MTI Fotószerkesztőség

Beneda Attila, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családügyekért felelős helyettes államtitkára szerint a család az a biztos pont, ami meg tud tartani minket akkor is, amikor a világ körülöttünk bizonytalanná válik, mint manapság. – Kárpátalja családjai nap mint nap tanúságot teszek kitartásról, hitről és bátorságról, valamint arról, hogy a legnehezebb törvények között is lehet jövőt építeni, gyermeket nevelni – mutatott rá.

Hozzátette:

– Mi, magyarok jól tudjuk, a nemzet nem csupán határok kérdése, a nemzetet a szívünkben hordozzuk.

– Ezért hisszük, hogy minden család számít, éljen bárhol a Kárpát-medencében.

Márton Zsuzsanna, a KCSSZ elnöke felszólalásában kitért arra, hogy a Kárpát-medencei családszervezetek szövetségét tömörítő családok értékrendje világos és időtálló: házasság, család, gyermekvállalás, nagycsalád. – Ezek nem elvont eszmék, hanem olyan stabil értékek, melyek nemzedékeket kötnek össze és amelyek megtartják a közösségeinket akkor is, amikor a világ gyorsan változik – tette hozzá.