Mindenkinek joga van a könnyen érthető kommunikációhoz

Bővítik az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ) könnyen érthető kommunikációs (KÉK) hálózatát, a programra kilencvenmillió forintot ad a Belügyminisztérium – jelentette be a tárca fogyatékosságügyi államtitkára csütörtökön Budapesten.

Az értelmi fogyatékossággal élők magyarországi közössége régóta várt erre a döntésre (Forrás: Facebook)

Kósa Ádám elmondta, a kormány számára kiemelten fontos, hogy a közérdekű információk mindenki számára hozzáférhetők legyenek, így a látássérültek, siketek és nagyothallók, az alacsony írás-olvasási készséggel élők vagy az idősek számára is.

A fejlesztés egyszerre szól az emberi méltóságról és a mindennapi ügyintézés egyszerűsítéséről

– fogalmazott.

Mint mondta, a program nem a nulláról indul, az ÉFOÉSZ meglévő infrastruktúrájára építenek 19 vármegyei központtal, vagyis a KÉK-szolgáltatás minden vármegyében elérhetővé válik.

Ismertetése szerint fejlesztik a szakmai kapacitást, négy régióban KÉK-szakembereket képeznek legalább 25 fő részévételével. Létrehoznak egy ötvenfős szakértői adatbázist, valamint egy módszertani kézikönyv is készül. Az első időszakban öt könnyen érthető anyag készül el; három közszolgáltatási dokumentum és két EU-s projektkommunikációs dokumentum az érintettek bevonásával, teszteléssel és visszajelzéssel – ismertette.

Kósa Ádám kiemelte, a program hozzájárul a közigazgatás átláthatóságához, ügyfélbarát működéséhez, egyben összhangban áll nemzetközi és európai vállalásokkal.

A program tavaly december elsején indult és idén december 31-én zárul – tette hozzá.

Gyene Piroska, az ÉFOÉSZ elnöke hatalmas lehetőségként értékelte a KÉK-hálózat fejlesztését, amit a szövetség dolgozott ki és működtet 35 éve.

Ez a lépés sokat segít abban, hogy a fogyatékossággal élőkhöz is eljussanak azok az információk, amit egy átlagembernek tudnia kell.

Elmondta, a szolgáltatások a szövetség 19 vármegyei önálló életviteli centrumaiban lesznek elérhetők. A programhoz a képzett szakembereken kívül csatlakozhatnak majd például egyetemi oktatók, grafikusok, pedagógusok, szociális területen dolgozók, akik úgy érzik, munkájukkal segíteni tudják a könnyen érthető kiadványok elkészültét.