Mindenkinek joga van a könnyen érthető kommunikációhoz

A kormány által támogatott program megvalósulása abban segít, hogy a fogyatékossággal élőkhöz is eljussanak azok az információk, amit egy átlagembernek tudnia kell.

2026. 02. 12. 12:03
Bővítik az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ) könnyen érthető kommunikációs (KÉK) hálózatát, a programra kilencvenmillió forintot ad a Belügyminisztérium – jelentette be a tárca fogyatékosságügyi államtitkára csütörtökön Budapesten.

Az értelmi fogyatékossággal élők magyarországi közössége régóta várt erre a döntésre (Forrás: Facebook)

Kósa Ádám elmondta, a kormány számára kiemelten fontos, hogy a közérdekű információk mindenki számára hozzáférhetők legyenek, így a látássérültek, siketek és nagyothallók, az alacsony írás-olvasási készséggel élők vagy az idősek számára is.

A fejlesztés egyszerre szól az emberi méltóságról és a mindennapi ügyintézés egyszerűsítéséről

 – fogalmazott.

Mint mondta, a program nem a nulláról indul, az ÉFOÉSZ meglévő infrastruktúrájára építenek 19 vármegyei központtal, vagyis a KÉK-szolgáltatás minden vármegyében elérhetővé válik.

Ismertetése szerint fejlesztik a szakmai kapacitást, négy régióban KÉK-szakembereket képeznek legalább 25 fő részévételével. Létrehoznak egy ötvenfős szakértői adatbázist, valamint egy módszertani kézikönyv is készül. Az első időszakban öt könnyen érthető anyag készül el; három közszolgáltatási dokumentum és két EU-s projektkommunikációs dokumentum az érintettek bevonásával, teszteléssel és visszajelzéssel – ismertette.

Kósa Ádám kiemelte, a program hozzájárul a közigazgatás átláthatóságához, ügyfélbarát működéséhez, egyben összhangban áll nemzetközi és európai vállalásokkal.

A program tavaly december elsején indult és idén december 31-én zárul – tette hozzá.

Gyene Piroska, az ÉFOÉSZ elnöke hatalmas lehetőségként értékelte a KÉK-hálózat fejlesztését, amit a szövetség dolgozott ki és működtet 35 éve. 

Ez a lépés sokat segít abban, hogy a fogyatékossággal élőkhöz is eljussanak azok az információk, amit egy átlagembernek tudnia kell.

Elmondta, a szolgáltatások a szövetség 19 vármegyei önálló életviteli centrumaiban lesznek elérhetők. A programhoz a képzett szakembereken kívül csatlakozhatnak majd például egyetemi oktatók, grafikusok, pedagógusok, szociális területen dolgozók, akik úgy érzik, munkájukkal segíteni tudják a könnyen érthető kiadványok elkészültét.

Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója arról beszélt, 

a kormány és a miniszterelnök kiemelten fontosnak tartja a fogyatékossággal élők ügyét, előrehaladását és sikerét.

Jelezte: egyedülálló, hogy a fogyatékosüggyel külön államtitkárság foglalkozik, ami garancia a „semmit rólunk, nélkülünk” elv érvényesülésére, a területről érkező javaslatokat, észrevételeket beépítik a kormánydöntésekbe és a szabályozásokba.

Kiemelte: 2010 óta több mint háromszorosára nőtt a fogyatékosügyi érdekvédelmi szervezetek támogatása, a kormány nehéz helyzetben is kiszámítható működést biztosít ezen szervezeteknek, közösségeknek.

Nyitrai Zsolt példaként elmondta, a szervezetek javaslatára tették akadálymentessé a nagy állami ünnepségeket, rendezvényeket, és erre a szabályozásra felhívták az önkormányzatok figyelmét is.

A miniszterelnök főtanácsadója beszámolt arról is, hogy folyamatosan ülésezik a 16 érdekképviseleti szervezetet tömörítő Országos Fogyatékosságügyi Tanács. A cél, hogy segítsék az érintett emberek mindennapjait, számukra az ügyintézést, adminisztrációt könnyebbé és gyorsabbá tegyék – emelte ki.

Borítókép: Kósa Ádám, a Belügyminisztérium fogyatékosságügyi államtitkára (Forrás: Facebook)


