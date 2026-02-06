Mohácsy István: Nemet mondunk a háborúra és a sorkatonaságra + videó

A sajtótájékoztatón Mohácsy István, a Fidelitas elnöke, valamint Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere hangsúlyozták: Magyarországnak ki kell maradnia az értelmetlen háborúból, mert csak békében lehet építkezni, fejlődni és jövőt teremteni a fiatalok számára.

Forrás: Facebook/Mohácsy István

Mohácsy István emlékeztetett: a Fidelitas 2025 októberében online petíciót indított egy botrányos kijelentés miatt, amely Ruszin-Szendi Romuluszhoz, a Tisza Párt katonai szakértőjéhez köthető. Mint fogalmazott, az országjárás célja, hogy Magyarország minden vármegyéjébe eljuttassák azt az üzenetet, hogy a Fidelitas és a Fidesz–KDNP közössége nemet mond a háborúra és nemet mond arra is, hogy a magyar fiatalokat egy értelmetlen fegyveres konfliktusba sodorják.

Európa forrong, az európai politikusok háborús pszichózisban vannak, és egyre több helyen merül fel a sorkatonaság visszaállítása

– mondta a Fidelitas elnöke, példaként említve Horvátországot és Németországot. Hozzátette: a Tisza Párt politikusai közül nemcsak Ruszin-Szendi Romulusz, hanem Cseh Tamás, a párt paksi jelöltje is nyíltan támogatja a sorkatonaság bevezetését.

Mohácsy István szerint a sorkötelezettség visszaállítása egyértelmű háborús előkészület, amely veszélyezteti a magyar fiatalok jövőjét.

Mi abban hiszünk, hogy békében lehet Magyarországot építeni, békében lehet családot alapítani és gyermeket vállalni

– hangsúlyozta.

A Fidelitas elnöke kiemelte Zalaegerszeg elmúlt másfél évtizedének eredményeit is: megújult a városi sport- és tanuszoda, elkészült az alsóerdei élménypark, valamint jelentősen bővült a kerékpárút-hálózat. Mint mondta, ezek a fejlesztések mind a békés környezetnek köszönhetőek, és csak így folytathatók a jövőben is.

Április 12-én a biztos választás a Fidesz–KDNP támogatása

– fogalmazott, hozzátéve: csak így van esély arra, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere felszólalásában hangsúlyozta: a város békés és biztonságos hely, amit a statisztikák is alátámasztanak. Zalaegerszeg az ötvenezer fő alatti városok között évek óta az egyik legbiztonságosabb település, a lakásbetörések száma pedig az elmúlt időszakban jelentősen csökkent.