Így búcsúzott Orbán Viktor a Nemzet Művészétől, munkásságát sosem feledi

Életének 93. évében elhunyt Vásáry Tamás Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész és karmester. A halálhírt követően Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-bejegyzésben búcsúzott

Dani Áron
2026. 02. 06. 14:02
Forrás: Orbán Viktor Facebook oldala
„Elment a Nemzet Művésze, de munkássága örökre velünk marad. Isten nyugosztalja Vásáry Tamást!” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter szintén közösségi oldalán emlékezett meg a világhírű művészről, kiemelve nemzetközi pályáját és a magyar zenei életben betöltött szerepét. Balázs János Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész lapunknak nyilatkozva Kodály Zoltánhoz mérte az elhunyt karmester nagyságát.

Vásáry Tamás nemzetközi művészi karrierje Leningrádban és Moszkvában indult, majd kiemelkedő versenysikerekkel folytatódott az 1950-es években Varsóban, Párizsban, Brüsszelben és Rio de Janeiró-ban. A brüsszeli siker különös jelentőséggel bírt életében: amikor 1956 végén édesapját a Kádár-rendszerben börtönbe vetették, a fiatal zongoraművész személyesen Erzsébet belga királynőhöz fordult segítségért apja kiszabadítása érdekében. Édesapját végül kiengedték a börtönből, Vásáry Tamás pedig szüleivel sorsközösséget vállalt és elhagyták hazájukat.

1972-ben járt első ízben újra Magyarországon, rövidesen kurzust is tartott a Zeneakadémián. 

Állandó „szakmai otthonra” azonban a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekaránál talált, amelynek karmestere majd később főzeneigazgatója lett. Magyar kortárs zenét – például Durkó Zsolt, Balassa Sándor és Szokolay Sándor műveit – éppúgy vezényelt, mint Beethoven-ciklust vagy a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon Edvard Grieg zenéjét. Beethoventől, Mozarttól több lemezt is rögzített együttesével. Egykori tanára, Dohnányi és Kodály zenekari műveinek feltámasztását is célul tűzte ki – olvasható a karmesterről szóló nekrológunkban.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

