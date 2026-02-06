Vásáry TamászongoraművészBalázs János

Balázs János Vásáry Tamásról: A nagysága Kodály Zoltánéhoz mérhető

– Vásáry Tamás elajándékozta az életét számunkra, az emberiség számára. Ő nem a saját magának való örömszerzésként élte az életét, hanem a másoknak való adni akarásért – fogalmazott lapunknak Balázs János Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész.

Magyar Nemzet
2026. 02. 06. 12:50
Balázs János és Vásáry Tamás Forrás: Facebook/Balázs János
Ahogy arról lapunk is hírt adott, életének 93. évében, csütörtökön éjjel elhunyt Vásáry Tamás, a nemzet művésze, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, karmester, a Szent István-rend birtokosa, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) rendes tagja. A szomorú hír kapcsán Balázs János Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész nyilatkozott lapunknak.

Vásáry Tamás (Fotó: MTI/Cseke Csilla)

 

Vásáry Tamás annak a nagy generációnak volt a tagja, amely a XX. századi nemzetközi kulturális életet nagyban formálta. Ezek a nagy magyar művészek nemcsak a hangszeres tudásuk, művészetük révén voltak kimagaslóak, hanem az emberi, lelki tisztaságuk miatt is. Ha belenéztünk Vásáry Tamás szemébe, ezt a tisztaságot láttuk

– fogalmazott lapunknak Balázs János.

– Ahogy ő állt a fiatalokhoz – köztük hozzám is 25 évvel ezelőtt –, ahogy támogatta őket, ahogy szerette az embereket, amilyen kíváncsi volt mindenkire, ahogy próbálta meglátni a szépet a sok nehézség és sok fájdalom ellenére, ami a hosszú élete során érte, az példaértékű. Mindig megbocsájtott és mindig hívő emberként próbálta a feladatot látni abban, amit az adott élethelyzet elé sodort.

Ezek olyan emberi tulajdonságok, amelyek túlmutatnak a művészeten

– folytatta. Mint elmondta, nagyon sokan játszanak nagyon jól a hangszeren, de kevesen tudják ezt az embereknek közvetíteni. Ehhez kell egy olyan lelkivilág, egy olyan adni akarás, ami kevesekben van meg. 

Vásáry Tamás elajándékozta az életét számunkra, az emberiség számára. Ő nem a saját magának való örömszerzésként élte az életét, hanem a másoknak való adni akarásért

– fogalmazott Balázs János.

Hozzátette: mindenről lehetett vele beszélgetni, soha nem keveredett olyan dolgokba, amelyek ki tudták volna őt lendíteni. 

– Sziklaszilárd értékrendje volt, nem ideológiákat, nem irányokat képviselt, hanem az embereket, a szeretetet. 

Balázs János szerint azért is nagyon fájó az elvesztése, mert egyre kevesebb olyan ember van a művészeti életben – a nagyvilágban és hazánkban egyaránt –, aki ezt az értékrendet képviselni.

Hazánk egyik legnagyobb tanítómestere volt. A nagysága Kodály Zoltánéhoz mérhető.

– fűzte hozzá a zongoraművész.

– A tehetséget, amit a Jóisten adott, szolgálni kell, és kibontakoztatni a társadalom javára. Ezeket az alapgondolatokat leginkább Vásáry Tamástól kaptam meg, már gyerekkoromban 

– fogalmazott.

– Mikor a világhírű magyar zeneművészetről beszélünk, azalatt nemcsak azt értjük, ki hogyan játszik egy hangszeren, hanem azt is, ki hogyan tudja képviselni a hazáját, a nemzetünk lelkületét, a nemzetünk rezdüléseit, amikor külföldön van. Azzal, hogy Vásáry Tamás hazajött, és világhírű művészként itthon folytatta az életét, az azt jelzi, hogy 

neki Magyarország és a hazai zenekultúra mindennél fontosabb volt.

– zárta gondolatait a Kossuth-díjas zongoraművész.

 

