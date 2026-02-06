Hankó Balázs Vásáry Tamásról: Vele volt az ima ereje és az Úr, aki most végleg magához ölelte

Gyászba borult a hazai és nemzetközi zenei élet: elhunyt Vásáry Tamás világhírű zongoraművész és karmester. A művész halálhírét követően Hankó Balázs miniszter közösségi oldalán búcsúzott, kiemelve, hogy „pótolhatatlan veszteség érte a magyar kultúrát és nemzetünket”.

A bejegyzés felidézi a rendkívüli pálya kezdetét is: „Csodagyerekként indult, 8 évesen már Mozart egyik zongoraversenyét játszotta”, majd Dohnányi Ernő tanítványaként és Kodály Zoltán szellemi örökségében nevelkedve vált világszerte elismert művésszé. Zongoraművészként és karmesterként a legjelentősebb koncerttermekben lépett fel, munkásságát számos hazai és nemzetközi díjjal ismerték el.

Hankó Balázs hangsúlyozta, hogy Vásáry Tamás művészi hitvallásának középpontjában a magyar zenei örökség állt: „az a szándék, hogy megismertesse a nagyvilággal a magyarság klasszikus zenében tükröződő lelkét, az életműve egyik fő hajtóerejét adta”.

A művész személyiségét és világlátását mélyen meghatározták debreceni gyökerei és református hite is; visszaemlékezései szerint emigrációja idején „minden éjjel Debrecennel álmodott” – írta a miniszter. A koronavírus-járvány idején tanúsított lelki erejéről szólva pedig felidézte: „Mikor egy időre a templomok is bezárták kapuikat, szüneteltek a nyilvános istentiszteletek, Vásáry Tamás időnként egyedül üldögélt a templomban. Azaz, hogy nem volt egyedül, vele volt az ima ereje és az Úr, aki hiszem, hogy most végleg magához ölelte Őt.”