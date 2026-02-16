Rendkívüli

Elsöprő győzelmet arathatnak a kormánypártok a friss kutatás szerint

Nacsa Lőrinctámogatáskülföldi magyarokpályázat

Óriási támogatást kapnak a diaszpórában élő magyarok

Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár elmondta, hogy világszerte támogatják a magyar kultúra fennmaradását.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI / Facebook2026. 02. 16. 10:55
Fotó: Ladóczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A diaszpórában élő magyarok is számíthatnak a kormányra, amely Vancouvertől Buenos Airesig, Torontótól Oaklandig támogatja a magyar közösségeket − közölte a nemzetpolitikai államtitkár hétfőn a Facebook-oldalán megjelent videójában.

Budapest, 2025. október 16. Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) ülésén tartott sajtótájékoztatón a Várkert Bazárban 2025. október 16-án. MTI/Hegedüs Róbert
Nacsa Lőrinc elmondta, hogy a külföldön élő magyaroknak is fontos az ország sorsa (Fotó: Hegedüs Róbert/MTI)

Nacsa Lőrinc azt mondta: 2018 óta hirdetnek pályázatot a diaszpórában működő magyar szervezetek számára, amelynek révén már több mint 2300 magyar tevékenység megvalósításához járultak hozzá a világ szinte minden pontján.

„Ma ismét eredményt hirdetünk: az Erősödő diaszpóra program 2026. évi felhívása keretében minden érvényes pályázatot támogatunk, így 250 magyar diaszpóraközösség részesül 500 millió forint támogatásban” − emelte ki az államtitkár.

A támogatásban részesülők között van az amerikai Bocskori Rádió, a sydney-i cserkészek, a dublini magyar iskola vagy éppen a chilei néptáncosok − tette hozzá, jelezve, hogy az idei felhívás kiemelt célja között szerepelt az 1956-os forradalom 70. évfordulójához kapcsolódó megemlékezések, rendezvények támogatása is.

„Köszönjük a diaszpóra szervezeteinek az elkötelezett munkát. Folytassuk együtt a világnemzetté vált magyarság megerősítését!” – fogalmazott Nacsa Lőrinc.

Borítókép: Nacsa Lőrinc (Fotó: Ladóczki Balázs/MW)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekukrajna

Zé terv

Bogár László avatarja

Az európai integráció, amelynek ez a történelmileg legutolsó megjelenési formája, amit Európai Uniónak hívnak, ugyanúgy amerikai birodalmi projekt, mint a NATO, az egyik a megszállás hatalomgazdasági, a másik a katonai intézményrendszere.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu