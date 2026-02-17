A baloldali elemző szerint Magyar Péternek ideje lenne felnőnie

Szédítő zuhanásként írja le a magyar politikai színvonal romlását Nagy Attila Tibor legújabb, az Indexen megjelent elemzésében. A szerző szerint utoljára a dualizmus első évtizedeiben beszélhettünk valóban kiemelkedő politikai teljesítményről, amikor olyan államférfiak határozták meg a közéletet, mint Deák Ferenc vagy Tisza Kálmán. Bár az az időszak sem volt mentes az ellentmondásoktól, a politikai diskurzus színvonala mégis más minőséget képviselt.

Nagy Attila Tibor politikai elemző. Forrás: Facebook

Ezzel szemben ma már Nagy Attila Tibor szerint egy fekete-fehér fotó, egy „kábítószernek látszó” fehér por, egy széttúrt ágy és egy fenyegető „coming soon” felirat uralja a közbeszédet. Az ügy középpontjában Magyar Péter áll, aki videóüzenetben reagált a róla napvilágot látott felvételekre. Elismerte, hogy jelen volt egy házibulin, és intim kapcsolatba került volt partnerével, de tagadta a kábítószer-fogyasztást.

Nagy Attila Tibor szerint ugyan jelenleg nincs szó bűncselekmény gyanújáról, a történet mégis súlyos kérdéseket vet fel.

Miért sodorja magát ismét kétes helyzetbe egy olyan politikus, aki az Orbán-rendszer leváltására készül? Miért nem tanult a korábbi botrányából? És miként egyeztethető össze az efféle magatartás azzal a fennköltséggel, amelyet a miniszterelnöki tisztség megkövetel?

Az elemző szerint aki a miniszterelnöki tisztségre pályázik, annak nemcsak politikai programjában, hanem életvitelében is példamutatónak kellene lennie.

A rendezetlen magánélet politikai zsarolhatósághoz, koncentrációs zavarokhoz, gyengébb tárgyalási pozícióhoz vezethet. A széttúrt ágynemű így – értelmezésében – jelkép is: a rendezetlenség és a felelőtlenség szimbóluma

– jelentette ki az elemző.