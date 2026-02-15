Rendkívüli

Budapestre érkezett Marco Rubio amerikai külügyminiszter, fontos tárgyalások következnek + videó

nagy tímeasportschmidt ádám

Nagy Tímea: Meg kell őriznünk sportolóink eredményeit! + videó

Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára is aláírta a jelenlegi sporttámogatási rendszer megvédéséért indított petíciót.

Forrás: MTI2026. 02. 15. 16:24
A jelenlegi sporttámogatási rendszer megvédéséért indított petíció aláírására kér mindenkit Nagy Tímea. A kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívó a Facebook-oldalán közzétett videóban emlékeztetett: „az utóbbi időben olyan tervek kerültek napvilágra, amelyek mellett nem mehetünk el szótlanul”.

Budapest, 2026. január 2. Nagy Tímea kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívó, az esemény nagykövetei a 68. Nemzeti Sport Gála 2025 nyolc kategóriája három-három versenyben maradt jelöltjének a bejelentésén az M4 Sportnak a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Kunigunda útjai stúdiójában 2026. január 2-án. A Magyar Sportújságírók Szövetsége január 12-én az Operaházban rendezi meg a Nemzeti Sport Gála díjátadóját. MTI/Illyés Tibor
Nagy Tímea kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívó (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Nagy Tímea rámutatott,

súlyos következményekkel járna a társaságiadó-kedvezmény (tao) rendszerének megszüntetése, egyesületek ezrei válnának életképtelenné, kerülnének olyan helyzetbe, amit nem tudnának megoldani.

Hangsúlyozta, hogy a magyar sport közös ügy, közös felelősség. Hozzátette, a sportban és az életben megtanulta, megtapasztalta, hogy ami fontos, azt megóvja, nem elengedi, hanem megőrzi.

A videóhoz fűzött kommentárban Nagy Tímea azt írta: ha a források csökkennek, az nem csupán a versenysportot érinti – hanem a teljes magyar utánpótlást, a következő generáció esélyeit, a jövő álmait.

Minden szülő tudja, mit jelent egy támogatás: lehetőséget az edzésre, felszerelésre, versenyzésre – és esélyt arra, hogy a gyermek álma valóra váljon. A sport nemcsak érmeket ad, hanem tartást, közösséget és jövőt. A gyermekeink jövőjét, álmait nem vehetik el

– szögezte le az olimpiai bajnok.

Nagy Tímea felhívásához sportolók, sportvezetők is csatlakoztak, akik a videóban meg is osztották az ezzel kapcsolatos gondolataikat. Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium (HM) sportért felelős államtitkára is aláírta a jelenlegi sporttámogatási rendszer megvédéséért indított petíciót. „Védjük meg a magyar sportot! Elindult az online petíció a magyar sportélet jövőjéért! Én már aláírtam” – írta közösségi oldalán.

Borítókép: Illusztráció (Shutterstock)


