Hamvazószerda van, kezdődik a nagyböjt

A húsvétra felkészítő idei negyvennapos nagyböjt február 18-án, hamvazószerdán kezdődik – hívja fel a figyelmet a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia.

A nagyböjt felkészülés Jézus Krisztus kereszthalálára és feltámadására (Forrás: Freepik.com)

A keresztények ebben a bűnbánati időszakban Jézus Krisztus feltámadásának, a húsvét megünneplésére készülnek a hitben való elmélyülés, a kiengesztelődés és a lemondás segítségével.

A negyvennapos böjt a IV. századra vált általánossá a keresztény világban. Mivel a vasárnap az Úr feltámadásának ünnepe, az egyház nem tekinti böjti napnak, ezért

a VII. század óta szerdai nappal kezdődik a nagyböjt.

Hamvazószerdától húsvét vasárnapig így a böjti napok száma éppen negyvenet tesz ki.

Szigorúbb volt a nagyböjt

A XI. századig a hívek késő délutánig semmit sem ettek, és a böjti napokon húst, tejterméket, tojást egyáltalán nem fogyasztottak. Az egyház mára enyhített a szabályokon, de hamvazószerdára és nagypéntekre továbbra is szigorú böjtöt ír elő. A 18 és 60 év közötti hívek ezeken a napokon lehetőleg csak egyszer étkezhetnek, és még kétszer vehetnek magukhoz kisebb mennyiségű ételt.

Magyarországon ez a gyakorlat abban a formában honosodott meg, hogy háromszor lehet étkezni, de csak egyszer szabad jóllakni.

Hamvazószerdán, nagypénteken, valamint a nagyböjt többi péntekén az egyház arra kéri a 14 év feletti híveket, hogy tartózkodjanak a hús fogyasztásától.

A görögkatolikus egyházban a nagyböjti időszak már hamvazószerda előtti hétfőn megkezdődik.

A húsételtől való tartózkodás önmagában nem tekinthető a böjt lényegének. Az ókori és középkori ember számára a hús sokszor ünnepi, ritka ételnek számított, ezért az erről való lemondás valódi önmegtagadást fejezett ki. A modern ember számára így a böjt kérdése személyes mérlegelést kíván: mi az az érték vagy szokás az életében, amelyhez ragaszkodik, és amelyről Isten előtti alázatának jeleként kész lemondani?

A nagyböjt tehát nem pusztán étkezési szabályok időszaka, hanem a lelki elmélyülés és a húsvétra való tudatos felkészülés lehetősége.