Nem lesz kutyavásár Olaszországban

Hét kölyökkutyát találtak a pénzügyőrök egy bolgár kisbuszban, amelyet az M4-es autópálya Szolnoki pihenőhelyén ellenőriztek – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kedden az MTI-vel.

Az alig nyolchetes kutyákat biztonságba helyezték (Forrás: GettyImages)

A közlemény szerint a sofőr azt mondta, hogy a kölyköket Olaszországban akarta eladni, de az állatokhoz sem oltási könyvet, sem kisállat-útlevelet nem tudott bemutatni.

A járőrök értesítették a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal munkatársait;

a helyszínre érkező hatósági állatorvos megállapította, hogy a kölykök jelöletlenek és koruk jóval tizenöt hét alatti, alig 8 hetesek.

A kormányhivatal a kutyák szállítását megtiltotta, gondoskodott elhelyezésükről és elrendelte a megfigyelésüket – írták.

A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy ha valaki házi kedvenccel szeretne az Európai Unión belül utazni, az utazás előtt állatútlevelet vagy állategészségügyi bizonyítványt kell kiváltania. Az állatútlevelet vagy állategészségügyi bizonyítványt a lakóhely szerint illetékes állatorvos állítja ki, ha az állat rendelkezik a szükséges védőoltásokkal, azonosítása transponderrel megoldott és elérte a szállításra alkalmas életkort.

Amennyiben az állattal harmadik országba kívánunk utazni, a célország erre vonatkozó szabályait is figyelembe kell venni – közölték.