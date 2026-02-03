Nyolcéves gyermekét is bevonta az üzletbe a kábszeres anya, csúnya büntetés várhat rá

Az egyik esetről, amikor az anya nyolcéves gyermeke kiszolgálta az egyik vevőt, videófelvétel készült, amelyen látható, hogy a kisgyermek egy betanult mozdulatsort ad elő – jegyezték meg. A rendőrök a nőt elfogták, előállították a városi kapitányságra, majd kábítószer-kereskedelem és kétrendbeli kiskorú veszélyeztetése bűntett megalapozott gyanúja miatt kihallgatták, és őrizetbe vétele mellett kezdeményezték a letartóztatását.