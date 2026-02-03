rendőrséggyermekkaposváronnyolcéves gyermekanya

Nyolcéves gyermekét is bevonta az üzletbe a kábszeres anya, csúnya büntetés várhat rá

Többször fogyasztott kábítószert három- és nyolcéves gyermeke előtt, a nagyobbikat még a drog árusításába is bevonta a gyanú szerint egy nő Kaposváron, ezért büntetőeljárás indult ellene – tájékoztatott a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján kedden.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 03. 17:11
illusztráció Fotó: Vémi Zoltán Forrás: MW
A kaposvári nyomozók előkészítő nyomozás során jutottak információkhoz arról, hogy a 28 éves nő kristályt fogyaszt, kereskedik vele, és gyermekei jelenlétében is kábítószerhez nyúl, ezért házkutatást tartottak nála, a belvárosi lakásban kábítószergyanús anyagokat és drogfogyasztáshoz használt eszközöket foglaltak le.

Az egyik esetről, amikor az anya nyolcéves gyermeke kiszolgálta az egyik vevőt, videófelvétel készült, amelyen látható, hogy a kisgyermek egy betanult mozdulatsort ad elő – jegyezték meg. A rendőrök a nőt elfogták, előállították a városi kapitányságra, majd kábítószer-kereskedelem és kétrendbeli kiskorú veszélyeztetése bűntett megalapozott gyanúja miatt kihallgatták, és őrizetbe vétele mellett kezdeményezték a letartóztatását.

A rendőrség gondoskodott a gyermekek elhelyezéséről – tették hozzá.

