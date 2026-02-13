Orbán Viktor: A nagymama töltött káposztája verhetetlen! + videó

Gyerekkori emlékeiről és szeretett nagymamájáról mesélt Orbán Viktor a közösségi oldalán megosztott videóban.

Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: Facebook

Arra a kérdésre, hogy inkább tyúkanyó típus volt-e vagy szigorúbb fajta, a miniszterelnök úgy válaszolt: „mindenkit szeretett, különösen a gyerekeket”. Hozzátette: a szeretet mellett a munka is központi szerepet játszott az életükben.

Dolgozni kellett. Amikor meló volt, és az mindig volt

– idézte fel. Elmondása szerint nagy kertjük volt, ahol megtermelt áruikat a piacon értékesítették. Gyerekként ő is segített: a talicskát a nagyapja tolta, de időnként ő is átvette. A piac messze volt a háztól, hosszú utat kellett megtenniük. Őstermelőként árultak, és a nap végén mindig kapott jutalmul színes, csavart cukorkát.

Elmondása szerint a nagymamája a töltött káposztát készítette a legjobban. Azt is elárulta, hogy ma is él a családi hagyomány. Karácsonykor édesanyja és lányai is főznek, és ilyenkor „verseny” zajlik: kié hasonlít leginkább a nagymama káposztájára?

Orbán Viktor szerint azonban nehéz felérni az eredetihez – a mama főztje ugyanis utánozhatatlan.

