A legjobb farsangi finomsággal lepték meg Orbán Viktort

– A legjobb fánk – írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán, ahol egy ínycsiklandozó fotót is megosztott.
A képen a Fidesz jászsági országgyűlési képviselője, Pócs János látható egy hatalmas tál farsangi fánkkal látható.
A bejegyzésből az is kiderül, hogy a nem mindennapi ajándékkal országjárásának mezőtúri állomásán lepték meg a kormányfőt.
Orbán Viktor országjárása során gyakran oszt meg gasztronómiai pillanatokat közösségi oldalán: posztot már a vitnyéden elfogyasztott csülökvacsoráról , és arról is, hogy hol ette a legjobb haltepetrőt.
