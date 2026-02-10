A legjobb farsangi finomsággal lepték meg Orbán Viktort

– A legjobb fánk – írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán, ahol egy ínycsiklandozó fotót is megosztott.

A képen a Fidesz jászsági országgyűlési képviselője, Pócs János látható egy hatalmas tál farsangi fánkkal látható.

A bejegyzésből az is kiderül, hogy a nem mindennapi ajándékkal országjárásának mezőtúri állomásán lepték meg a kormányfőt.

Orbán Viktor országjárása során gyakran oszt meg gasztronómiai pillanatokat közösségi oldalán: posztot már a vitnyéden elfogyasztott csülökvacsoráról , és arról is, hogy hol ette a legjobb haltepetrőt.

Borítókép: