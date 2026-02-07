orbán viktorukrajnamanfred weber

Itt a figyelmeztetés: háború felé sodródik Európa

„Minden héten történik valami, ami közelebb visz minket a háborúhoz” – figyelmeztetett Orbán Viktor a szombathelyi háborúellenes gyűlésen. A miniszterelnök szerint az uniós vezetők hadigazdaságra való átállást készítenek elő, ezért a 2026-os választás tétje az lesz, hogy Magyarország háborúba sodródik-e, vagy kimarad a konfliktusból.

Magyar Nemzet
2026. 02. 07. 14:58
Orbán Viktor szerint a 2026-os a háború előtti utolsó választás (Fotó: Mirkó István)
– Minden héten történik valami, ami közelebb visz minket a háborúhoz – fogalmazott Orbán Viktor Szombathelyen, a háborúellenes gyűlésen tartott beszédében. A miniszterelnök felidézte: a héten a NATO főtitkára arról beszélt, hogy katonákat fognak állomásoztatni Ukrajnában. Orbán Viktor szerint ez is része annak a folyamatnak, amely egyre közelebb sodorja Európát a háborúhoz.

A kormányfő kitért Manfred Weber kijelentésére is, aki arról beszélt, hogy olyan katonákat akar Ukrajnában látni, akiknek a ruháján európai szimbólumok vannak. 

Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyarország nem akar ilyen katonákat Ukrajna területén látni, különösen nem magyar fiatalokat. Szerinte az uniós vezetők egy tervet hajtanak végre, amelynek elemei a diplomáciai kapcsolatok felszámolása, a sorkötelezettség visszaállítása és a fegyvergyártás felpörgetése. Mint mondta, az Európai Unió nyíltan meghirdette, hogy át kell állni hadigazdaságra, és kimondták azt is, hogy 2030-ra készen kell állni.

A miniszterelnök úgy fogalmazott: a 2026-os választás a háború előtti utolsó választás. Hangsúlyozta, hogy arról, Magyarország háborúba megy-e vagy kimarad, a 2026-ban megválasztott kormány fog dönteni, és ez a választás valódi tétje.

