Itt a figyelmeztetés: háború felé sodródik Európa

– Minden héten történik valami, ami közelebb visz minket a háborúhoz – fogalmazott Orbán Viktor Szombathelyen, a háborúellenes gyűlésen tartott beszédében. A miniszterelnök felidézte: a héten a NATO főtitkára arról beszélt, hogy katonákat fognak állomásoztatni Ukrajnában. Orbán Viktor szerint ez is része annak a folyamatnak, amely egyre közelebb sodorja Európát a háborúhoz.

A kormányfő kitért Manfred Weber kijelentésére is, aki arról beszélt, hogy olyan katonákat akar Ukrajnában látni, akiknek a ruháján európai szimbólumok vannak.

Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyarország nem akar ilyen katonákat Ukrajna területén látni, különösen nem magyar fiatalokat. Szerinte az uniós vezetők egy tervet hajtanak végre, amelynek elemei a diplomáciai kapcsolatok felszámolása, a sorkötelezettség visszaállítása és a fegyvergyártás felpörgetése. Mint mondta, az Európai Unió nyíltan meghirdette, hogy át kell állni hadigazdaságra, és kimondták azt is, hogy 2030-ra készen kell állni.

A miniszterelnök úgy fogalmazott: a 2026-os választás a háború előtti utolsó választás. Hangsúlyozta, hogy arról, Magyarország háborúba megy-e vagy kimarad, a 2026-ban megválasztott kormány fog dönteni, és ez a választás valódi tétje.