A magyarok többsége Orbán Viktort tartja a legalkalmasabb miniszterelnöknek

A magyarok közel fele, 46 százaléka Orbán Viktort tartja a legalkalmasabb kormányfőnek, s csak alig több mint harmaduk, 35 százalékuk gondol így Magyar Péterre – közölte legfrissebb kutatását a Nézőpont Intézet, hozzátéve, hogy hiába közeleg a választás, a miniszterelnök-jelöltek közötti különbség változatlanul hatalmas.

Magabiztosan vezet Orbán Viktor hetven nappal a választás előtt (Forrás: Nézőpont Intézet)

Magyar Péter hátránya behozhatatlan

A közvélemény-kutatásból kiderül, hogy hetven nappal a választás előtt Magyar Péter hátránya a miniszterelnöki alkalmassági versenyben behozhatatlan.

A Nézőpont Intézet januári kutatásában négy megnevezett jelölt közül

a választókorú magyarok 46 százaléka nevezte a hivatalban lévő kormányfőt a legalkalmasabbnak, s csak a megkérdezettek 35 százaléka Magyar Pétert,

a Tisza Párt vezetőjét. Ez az adat megfelel az októberinek, vagyis Orbán Viktor akkor is 11 százalékpontos előnyben volt Magyar Péterhez képest.

Orbán Viktor támogatottsága különösen magas az idősebbek és a falvakban lakók körében. A hatvan év feletti két és fél millió honfitársunk 57 százaléka, míg a községekben élő 2,3 millió honfitársunk 58 százaléka Orbán Viktort tartja a legalkalmasabb kormányfőnek.

A miniszterelnök támogatottsága kimagasló az idősebbek és a falvakban lakók körében (Forrás: Facebook)

Mindez azt is mutatja, hogy Magyar Péter kistelepüléseket célzó országjárása nem volt túlságosan eredményes.

A kutatás arra is rámutat, hogy az egzisztenciális küzdelmet folytató Demokratikus Koalíció elnöke és természetes miniszterelnök-jelöltje is a választók négy százalékának támogatását élvezi. Ezek alapján

a párt Dobrev-plakátokba helyezett reménye a parlamenti küszöb átlépésére akár megalapozott is lehet.

Toroczkai László miniszterelnöki ambícióit szintén a választók 4 százaléka támogatja, de a Mi Hazánk a Nézőpont Intézet pártpreferencia-kutatásai alapján – szemben a DK-val – biztos bejutó lehet így is. Azaz nemcsak Toroczkai miniszterelnökségét kívánókból áll a párt bázisa.

A megkérdezettek 11 százaléka nem tudott vagy nem akart a négy név közül legalkalmasabb miniszterelnököt választani.