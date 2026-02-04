Rendkívüli

Nyolc év fegyházat kapott Maja T. első fokon, a budapesti embervadászatban részes szélsőbaloldali aktivista

állatvédelemösztöndíjovádi péteralapítvány

Rekordérdeklődés az állatvédelmi ösztöndíj iránt – megháromszorozták a férőhelyeket

Háromszoros túljelentkezés miatt jelentősen kibővítik az állatvédelmi ösztöndíjprogramot: az eredetileg tervezett negyven hely helyett 2026-ban már 120 résztvevő kap lehetőséget a képzésekre.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 04. 15:15
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos kezdeményezésére bővül és folytatódik Magyarország első, diplomához nem kötött állatvédelmi ösztöndíjprogramja – közölte a Közös Ügyünk az Állatvédelem Alapítvány szerdán.

Budapest, 2026. január 20. Ovádi Péter, az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos sajtótájékoztatót tart az állatvédő civil szervezetek pályázati lehetőségéről az Igazságügyi Minisztériumban 2026. január 20-án. Második alkalommal indul egymilliárd forint keretösszegű pályázat állatvédő civil szervezeteknek. MTI/Kocsis Zoltán
Ovádi Péter, az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos sajtótájékoztatót tart. Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

Azt írták, az ösztöndíjprogramra 

csaknem háromszoros a túljelentkezés: a most hétvégén induló képzéseken az eredetileg meghirdetett húsz-húsz helyett harminc-harminc jelentkező vehet részt térítésmentesen,

míg a még 2026-ban meghirdetendő újabb képzésen további harminc-harminc főnek nyílik meg ugyanez a lehetőség. Hozzátették: 2026-ban az eredetileg tervezett negyven helyett összesen 120-an részesülnek ösztöndíjban az Állatotthon-vezető és telephelyvezető, valamint az Ebrendész és állatgondozó képzéseken.

Az alapítvány hangsúlyozta, 

a túljelentkezés egyértelműen jelzi, hogy a hazai állatvédelmi szakemberképzés iránti érdeklődés folyamatosan erősödik, és egyre többen kívánnak aktív szerepet vállalni a felelős állattartás és az állatjóllét fejlesztésében.

Közölték: az ösztöndíjasok állatvédelmi szervezeteknél, állatotthonokban vagy ebrendészeti telepeken dolgozó, illetve ott rendszeresen önkénteskedő szakemberek, akik vállalják, hogy megszerzett tudásukat legalább öt éven keresztül a hazai állatvédelem érdekében hasznosítják. Az elbírálás során az alapítvány a szakmai szempontok mellett a regionalitást is figyelembe vette – fűzték hozzá.

 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Facebook/Közös Ügyünk az Állatvédelem Alapítvány)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekvilággazdasági fórum

Következmények nélküli világ

Kondor Katalin avatarja

Az idő – úgy tűnik – ki van zökkenve a helyéből, legalább is mindennapi tapasztalataink ezt bizonyítják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu