Rekordérdeklődés az állatvédelmi ösztöndíj iránt – megháromszorozták a férőhelyeket

Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos kezdeményezésére bővül és folytatódik Magyarország első, diplomához nem kötött állatvédelmi ösztöndíjprogramja – közölte a Közös Ügyünk az Állatvédelem Alapítvány szerdán.

Ovádi Péter, az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos sajtótájékoztatót tart. Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

Azt írták, az ösztöndíjprogramra

csaknem háromszoros a túljelentkezés: a most hétvégén induló képzéseken az eredetileg meghirdetett húsz-húsz helyett harminc-harminc jelentkező vehet részt térítésmentesen,

míg a még 2026-ban meghirdetendő újabb képzésen további harminc-harminc főnek nyílik meg ugyanez a lehetőség. Hozzátették: 2026-ban az eredetileg tervezett negyven helyett összesen 120-an részesülnek ösztöndíjban az Állatotthon-vezető és telephelyvezető, valamint az Ebrendész és állatgondozó képzéseken.

Az alapítvány hangsúlyozta,

a túljelentkezés egyértelműen jelzi, hogy a hazai állatvédelmi szakemberképzés iránti érdeklődés folyamatosan erősödik, és egyre többen kívánnak aktív szerepet vállalni a felelős állattartás és az állatjóllét fejlesztésében.

Közölték: az ösztöndíjasok állatvédelmi szervezeteknél, állatotthonokban vagy ebrendészeti telepeken dolgozó, illetve ott rendszeresen önkénteskedő szakemberek, akik vállalják, hogy megszerzett tudásukat legalább öt éven keresztül a hazai állatvédelem érdekében hasznosítják. Az elbírálás során az alapítvány a szakmai szempontok mellett a regionalitást is figyelembe vette – fűzték hozzá.

